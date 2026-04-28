ArcelorMittal insiste en un IX Acuerdo Marco de un año por "alta incertidumbre" geopolítica

Archivo - Entrada de Sotiello de la factoría gijonesa de ArcelorMittal. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La multinacional ArcelorMittal ha reiterado este martes a la parte social su propuesta de negociar solo por periodo de un año el IX Acuerdo Marco, al alegar la "alta incertidumbre" por la que atraviesa la empresa derivada de la situación geopolítica.

Entre otras cuestiones, se ha referido a la guerra de Irán, que ha conllevado un aumento de costes energéticos y de la inflación, actualmente situado en el 3,4 por ciento, junto con la situación industrial que atraviesa el Grupo como consecuencia de la avería del alto horno B, que conlleva una parada de instalaciones aguas abajo, así como la falta de una visión clara de cual será la configuración industrial futura.

Así lo ha trasladado a los sindicatos, según comunicado de CCOO y de UGT, durante la reunión mantenida en este día de la negociación del citado Acuerdo Marco, en la que la multinacional ha tildado de "desproporcionadas" las propuestas de ambos sindicatos.

En este sentido, la Dirección considera que el incremento salarial de la negociación deberá ser compensado con medidas de flexibilidad, productividad y reducción del absentismo, "sin detallar medidas concretas", han advertido desde los sindicatos.

En el caso de la parte social, han solicitado a la empresa información relativa al Plan Industrial y el plan de inversiones de la compañía, sobre todo después de la información aparecida acerca de que el Grupo ArcelorMittal no prevé ninguna inversión hasta 2029.

Los sindicatos también quieren saber cómo va a salir el personal de mayor edad y su sustitución con la entrada de eventuales, así como detalles concretos sobre el planteamiento empresarial.

Desde la Dirección se les ha indicado que siguen trabajando para que el Grupo apueste por España, para aprobar las inversiones necesarias, entre ellas la electrificación de la acería de Avilés.

Con todo, UGT FICA y CCOO han opinado que las previsiones realizadas por la multinacional son "excesivamente catastrofistas", más cuando en los últimos años el trabajo desarrollado por las plantillas posicionó a la empresa a la cabeza de Europa en coste de bobina caliente, según los sindicatos.

A mayores, la representación sindical ha augurado que, tras el arranque del horno, la normalización de las producciones y la puesta en marcha de las medidas adoptadas por Europa (aranceles y CBAM) "nos darán un impulso para situarnos nuevamente a la cabeza del Grupo y todos estos esfuerzos deben redundar en el conjunto de la plantilla", han reclamado.

"No renunciamos a ninguno de los puntos presentados en nuestra plataforma", han dejado claro desde los sindicatos, que exigen mejorar las condiciones sociales (jornada laboral, permisos retribuidos), el rejuvenecimiento de la plantilla y las salidas del personal de mayor edad y la ejecución de las inversiones necesarias que garanticen el futuro. A esto han añadido la necesidad de incrementar los salarios de forma que garanticen el poder adquisitivo de la plantilla.