ArcelorMittal propone a los sindicatos negociar una vigencia temporal del Acuerdo Marco para un año

Archivo - Entrada de Sotiello de la factoría gijonesa de ArcelorMittal. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Grupo ArcelorMittal en España ha planteado este jueves a la representación sindical de los trabajadores negociar una vigencia temporal del Acuerdo Marco para un año.

Así lo ha hecho, según una nota de prensa de CCOO y UGT, durante la reunión del IX Acuerdo Marco, en la que se ha basado en el momento de incertidumbre industrial que atraviesa el Grupo como consecuencia de la avería del Alto Horno B, que conlleva una parada de instalaciones aguas abajo, la avería del TBC, el cierre del Sinter B y la situación geopolítica actual que ha disparado la inflación, con un aumento de los costes energéticos.

Los sindicatos han apuntado que la multinacional insiste en que el posible incremento del coste salarial de la negociación del IX Acuerdo Marco debe ser "equilibrado", de forma que se compense este aumento con medidas de "flexibilidad, polivalencia y reducción del absentismo".

También han indicado que deberán analizar la idoneidad de negociar un acuerdo marco con una vigencia de un año ante las dificultades planteadas por la dirección.

No obstante, han señalado que, con independencia de la vigencia del acuerdo, creen que la negociación debe ser "ágil" y debe solucionar cuestiones "clave" para las personas trabajadoras, mejoras de las condiciones salariales, sociales y económicas del conjunto de la plantilla, así como, abordar la salida del personal de mayor edad y el rejuvenecimiento de las plantillas.

Asimismo, han indicado que la próxima reunión de la mesa negociadora del Acuerdo Marco se llevará a cabo el 27 y 28 de este mes en Etxebarri.