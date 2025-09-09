Del Arco defiende la acogida de menores migrantes y acusa a Vox de "uso político de la infancia"

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco, durante su intervención en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, ha defendido este martes en la Junta General la protección de menores migrantes no acompañados, rechazando las críticas de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco, quien ha calificado la política migratoria como "un agravio" para los asturianos.

Del Arco ha explicado en el primer Pleno del nuevo curso político que Asturias tiene actualmente una ratio de 7 menores migrantes por cada 100.000 habitantes, muy por debajo del límite de 32,6 establecido en el Plan de Respuesta ante Crisis Migratorias. "A Asturias llegarán un máximo de 140 menores, que serán acogidos en cumplimiento de la ley y respetando los derechos humanos", ha asegurado.

La consejera ha criticado duramente el discurso de Vox, al que ha calificado de "xenófobo y carente de humanidad". "La protección de menores no es una opción, es una obligación legal y ética", ha manifestado, recordando que los 10 menores llegados a Gijón en agosto solicitaron asilo internacional y huyen de situaciones de conflicto.

En un tono contundente, Del Arco denunció el uso político de los menores por parte de Vox, acusando a su portavoz de "utilizar a los niños como munición" y propagar "un discurso de odio, xenófobo y carente de humanidad". "Asturias es y seguirá siendo tierra de acogida. No vamos a permitir que conviertan la infancia en un campo de batalla política", concluyó.

Álvarez Rouco, por su parte, ha acusado al Gobierno autonómico de anteponer los intereses de los migrantes a los de los asturianos, señalando problemas como la lista de espera en dependencia y servicios sociales. "Hay miles de asturianos en situación de pobreza mientras se atiende a inmigrantes ilegales", ha denunciado.

Durante su intervención, la diputada de Vox denunció lo que considera una imposición unilateral del Ejecutivo estatal, criticando que "mientras miles de asturianos están en situación de necesidad, ustedes anteponen a los de fuera".

Álvarez Rouco sostuvo que "ni España ni Asturias están en condiciones de acoger a extranjeros mientras hay nacionales desatendidos", insistiendo en que se priorice "primero la atención a los nuestros y, una vez cubiertas sus necesidades, al resto".