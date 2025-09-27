Del Arco destaca los beneficios de las viviendas del ERA para personas mayores como modelo de vida autónoma y segura

Marta del Arco, en su visita a los apartamentos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha subrayado este sábado la importancia de los apartamentos del organismo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA).

"Son una pieza importante en el modelo de cuidados centrado en la autonomía de las personas mayores, ya que ofrecen una alternativa entre la atención domiciliaria y el centro residencial y posibilitan una vida digna, independiente y segura", ha comentado.

Del Arco ha visitado los Apartamentos Gijón, situados en el barrio de La Calzada, un recurso de la consejería que funciona desde hace más de treinta años. "Hoy está en pleno auge porque enlaza directamente con la filosofía de la Estrategia CuidAs que promueve el envejecimiento en los domicilios, la independencia de las personas mayores y la vida en comunidad", ha explicado.

"Este modelo mejora la calidad de vida de las personas, favorece la permanencia en el entorno habitual, reduce el riesgo de soledad no deseada y facilita la participación en la vida comunitaria, a la vez que permite una vida independiente con libertad de horarios", ha agregado.

El equipamiento dispone de 94 pequeñas viviendas independientes pensadas para el alojamiento de personas mayores en situación de fragilidad psicosocial que puedan vivir solas sin necesidad de apoyos intensos. Los requisitos para acceder a uno de estos apartamentos son los mismos que para las residencias: personas mayores de 65 años, pensionistas mayores de 60 y mayores de 50 años con discapacidad. Estas viviendas solo las pueden ocupar personas que no tengan reconocida la dependencia.

Según ha informado el Gobierno asturiano, además de los Apartamentos Gijón, el ERA dispone de otros dos recursos de este tipo, los apartamentos Sierra del Sueve, ubicados también Gijón, con 53 viviendas, y Covadonga, situados en Oviedo, con 78. La ocupación total ronda el 86%.

Los apartamentos disponen de trabajadora social, conserjería las 24 horas del día y personal para distintos servicios: de limpieza de zonas comunes de lunes a sábado, de mantenimiento de lunes a viernes y de apoyo en la limpieza de viviendas. Los residentes pueden recibir visitas hasta las 22.00 horas, siempre que se respeten las normas y no se moleste al resto.

Para velar por la seguridad, desde la consejería se realizan controles diarios mediante llamada telefónica para comprobar si las personas residentes se encuentran bien o tienen algún problema.

Todos los apartamentos cuentan con una sala comedor con cocina, habitación y baño, además de zonas comunes con biblioteca, ordenadores, juegos, lavadora y secadora y prensa diaria. También existe un huerto creado por los propios residentes.