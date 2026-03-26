Del Arco niega incompetencia en la gestión de listas de espera y defiende la colaboración con los ayuntamientos

Marta del Arco - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano, Marta del Arco, ha negado este jueves que exista incompetencia en la gestión de las listas de espera de la ayudas a la dependencia en Asturias.

Además, en una comisión parlamentaria a preguntas del secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha defendido la importancia de la colaboración con los ayuntamientos en esta materia.

Pumares le había acusado de intentar trasladar a los ayuntamientos su incompetencia en la gestión con el 'Plan Agiliza' y ha recordado que ayuntamientos de distinto color político, como Oviedo, Gijón y Siero, ya se han opuesto.

Del Arco ha replicado que si bien la competencia de la dependencia es autonómica, la encomienda de gestión a entidades locales para valorar la dependencia y realizar planes individuales viene funcionando desde el año 2020.

"Se trata, pues, de una medida complementaria, que venía funcionando desde el año 2020, subsidiaria del magnífico trabajo que están realizando los profesionales autonómicos cada día", ha señalado.

Ha explicado que la colaboración de los ayuntamientos permite conocer las necesidades en el entorno más próximo, además de evitar largos desplazamientos.

Del Arco ha anunciado que comenzarán la roonda de reuniones individualizadas con nueva ayuntamientos interesados, también de distinto color político.

Por otro lado, en la misma comparecencia paralamentaria, Vox ha visto cómo era rechazada su proposición no de ley sobre la adopción de medidas relativas a la familia. Todos los diputados votaron en contra, excepto los del PP que se abstuvieron.