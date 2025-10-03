Del Arco reivindica en la V Carrera de las sonrisas en Gijón la inclusión de personas con parálisis cerebral

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, y la alcaldesa de Gijón, con las camisetas de la V Carrera de las sonrisas, organizada por Fedeaspace en Gijón. - EUROPA PRESS

Fedeaspace advierte de que el 80 por ciento de este colectivo necesita una ayuda "permanente"

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha destacado este viernes en Gijón que con la V Carrera de las sonrisas se pretende hacer visible las necesidades de inclusión de las personas con parálisis cerebral y afines.

Ha resaltado, ligado a ello, la "alta" participación, pero también la sonrisa que hay entre la gente y lo que supone hacer de la discapacidad hoy en día, de la parálisis cerebral, "algo inclusivo y comunitario".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, momentos antes de la lectura del manifiesto e inicio de la quinta edición de la 'Carrera de las sonrisas', organizada por la Federación Asturiana de Organizaciones de Atención a Personas con Parálisis Cerebral y Afines (Fedeaspace) en Gijón.

Al tiempo, ha señalado que en la Consejería tienen diferentes vías de financiación a este tipo de colectivos, que se verán incrementadas este año.

En esta misma línea, ha remarcado que seguirán apoyando y financiando iniciativas que, sin lugar a dudas, apoyan a colectivos tan vulnerables como es las personas con parálisis cerebral y afines.

Por su lado, el presidente de Fedeaspace, Tomás Tinturé, ha explicado que esta carrera supone una ayuda y un apoyo muy especial a este colectivo, a sus familias y a las personas que trabajan con este, ya que es una situación "muy compleja y muy dedicada".

En el caso de Gijón, ha apuntado que atienden a unos 150 jóvenes en su centro, aunque hay más tanto en Gijón como en Asturias. Y si bien no ha podido decir una cifra global, ha incidido en que el 80 por ciento de ellos necesita una ayuda "permanente" todo el resto de su vida, lo que implica un problema para las familias "importante".

Al acto, en los jardines del Náutico, han acudido, asimismo, otras autoridades, como la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, o el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño; y diversos concejales y cargos de la citada Consejería.