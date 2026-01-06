Arde una casa en Muros de Nalón

Incendio - SEPA

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con el Jefe de Bomberos de la Zona Centro han sofocado el incendio de una casa en la plaza Marqués en el municipio asturiano de Muros de Nalón. La casa ha resultado calcinada.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 1.16 horas de este martes. En la llamada se indicó que había fuego en el tejado de un edificio de tres alturas y de madera.

De inmediato se movilizó a efectivos de bomberos de los parques de Avilés, Pravia y Proaza que se trasladaron con tres autobombas forestales, dos vehículos primera salida, la autoescalera, el vehículo nodriza y el furgón multisocorro.

Cuando llegaron al lugar, los efectivos se encontraron con el incendio desarrollado. Los bomberos se centraron en evitar la propagación a las edificaciones anexas. El inmueble colapsó en su interior. Finalmente la dotación logró confinar el incendio para evitar su propagación. La sala del 112 informó a la Guardia Civil y al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).