Cómo preparar desayunos saludables, dulces y saciantes para mantener la energía sin romper la dieta

Desayunos dulces y saludables - BROOKE LARK - UNSPLASH

MADRID 17 (EUROPA PRESS)

En los últimos años, el desayuno se ha convertido en una de las comidas más cuestionadas, especialmente entre quienes buscan reducir el consumo de azúcar y evitar los temidos picos de glucosa. Esta tendencia se acentúa con la llegada del año nuevo, cuando muchas personas se marcan como objetivo comer mejor, ponerse a dieta o eliminar los dulces de su alimentación diaria. Como consecuencia, el desayuno suele ser la primera comida en sufrir restricciones e incluso hay quienes optan directamente por saltárselo.

Uno de los motivos es el alto contenido en azúcar de muchos productos habituales, como las magdalenas clásicas o la bollería industrial. Este exceso puede provocar subidas rápidas de glucosa en sangre que obligan al organismo a liberar más insulina, generando poco después una nueva sensación de hambre. El resultado es una especie de "montaña rusa" de energía: un pico inicial seguido de cansancio y falta de concentración a media mañana.

Sin embargo, existen alternativas que pueden satisfacer el antojo por lo dulce sin romper una dieta ni provocar sensación de culpabilidad y que, además, crean sensación de saciedad.

BIZCOCHO Y TORTITAS: MISMA RECETA Y DOS DESAYUNOS

Existen pocas soluciones mejores que una receta que sirve tanto para un bizcocho como para unas tortitas. En este sentido, la experta en Fitness María Amador (@mariaamdr.fit) ha compartido una receta fácil y rápida que satisface el apetito por algo dulce y que sirve para preparar tanto un pastel sano que, según la creadora, puede crear la sensación prolongada de estar lleno, como unas tortitas que cumplen las mismas funciones.

En un bol grande se añade un huevo, un yogur griego ligero, 30 gramos de harina de avena, un chorrito de esencia de vainilla y/o una cucharada de edulcorante eritritol y un poco de levadura. Esto se mezcla bien y se mete en el microondas durante tres minutos, revisando de forma periódica para evitar que la masa se desborde.

Si se quieren hacer tortitas, se divide la masa en pequeñas cantidades, pero el proceso es el mismo. Para finalizar, en ambos casos, se puede acompañar con sirope sin azúcar o fruta congelada como guarnición.

https://www.tiktok.com/@mariaamdr.fit/video/7537702198365490...

TOSTADA CON FRUTAS DEL BOSQUE

Pese a que a veces se eviten las tostadas por miedo a caer en la tentación de añadir mermelada, hay alternativas que satisfacen el antojo por el dulce, y, además, son saludables y ricas en proteínas. La entrenadora personal conocida como @itsboutheina en redes sociales ha compartido varias recetas, tanto saladas como dulces, que son rápidas y tienen un alto contenido proteico.

Una de ellas es una tostada con frutas del bosque. Para prepararla, basta con extender 80 gramos de requesón bajo en grasa sobre una rodaja de pan -mejor si es integral- y añadir por encima frambuesas, arándanos y unos diez gramos de jarabe de arce. Para una versión sin azúcar, se puede prescindir del jarabe o añadir una alternativa más saludable.

Como acompañamiento se puede incluir un huevo cocido, lo que en conjunto aportaría un total de 245 calorías con 20 gramos de proteínas, 25 gramos de carbohidratos y 7 gramos de grasa.

https://www.tiktok.com/@itsboutheina/video/74779799359995281...

LA SOLUCIÓN MÁS RÁPIDA: LA AVENA NOCTURNA

La avena nocturna se ha convertido en uno de los desayunos más populares de los últimos años por su sencillez y versatilidad. Se prepara con antelación, admite múltiples combinaciones de ingredientes y encaja bien en rutinas con poco tiempo por la mañana.

En esa línea, la creadora de contenido 'healhy' Inés Basterra (@hoycomemossano) ha compartido en TikTok una propuesta adaptable a distintos gustos, pensada para dejar lista la noche anterior y llevarla cómodamente al trabajo o de viaje.

En un tarro o bol, se vierten tres cucharadas de copos de avena, una cucharadita de canela y leche. Se incorporan dos cucharadas de yogur griego -para hacer la receta más saludable, su versión baja en grasa- y frutos rojos y se mezcla todo. La creadora añade crema de avellanas, algo que puede sustituirse por miel u otras alternativas, y un puñadito de semillas para guardarlo en la nevera durante toda la noche.

https://www.tiktok.com/@hoycomemossano/video/757936099373880...

PUDDING DE CHÍA PARA LOS AMANTES DEL CHOCOLATE

Como alternativa para quienes no les gusta la avena, se puede hacer un pudin con semillas de chía. Este ingrediente crea la sensación de saciedad prolongada, ayuda al control de peso y contribuye a estabilizar la glucosa en sangre.

Según explica la aficionada a la cocina Julieta González, conocida como @casirecetas en redes sociales, se añaden tres cucharadas de semillas de chía con cacao puro en un tarro, que se llena con leche hasta llegar a tres cuartas partes de su capacidad. La mezcla debe reposar en la nevera durante al menos dos horas, aunque también se puede dejar durante la noche para facilitar el desayuno.

Se puede añadir una variedad de toppings a este desayuno, como fruta fresca, pero la creadora de contenidos recomienda añadir una mezcla de dulce de leche sin azúcar y yogur griego para los amantes del dulce. Aun así, también se puede optar por una mezcla de yogur griego bajo en grasa y frutos rojos para una versión más saludable.

https://www.tiktok.com/@casirecetas/video/757382065512107547...