Los Reyes y sus hijas arroparán a la Reina Sofía en el funeral de su hermana, al que no asistirá el emérito

Archivo - Felipe VI, la princesa de Asturias, la reina Sofía, la infanta Sofía, la reina Letizia y la princesa Irene de Grecia en el Portixol - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Felipe VI y Letizia, así como la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, arroparán a la Reina Sofía tanto en el funeral como en el entierro de su hermana, la princesa Irene, el próximo lunes en Atenas, a donde no se desplazará el Rey emérito, a quien sus médicos no aconsejan viajar, han informado fuentes de Casa del Rey.

También estarán con Doña Sofía, que estaba muy unida a su hermana y vivía con ella en Zarzuela desde hacía años, este sábado durante el responso que se ofrecerá por ella en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio.

Tras el mismo, está previsto la apertura de una capilla ardiente durante unas horas, han precisado las fuentes. Antes de ello, su capilla ardiente quedó instalada en el Palacio de la Zarzuela, donde falleció este jueves a los 83 años.

Según han indicado las fuentes, Don Juan Carlos ha informado a la Casa del Rey que los médicos que le tratan en Abu Dhabi, donde reside desde agosto de 2020, le han desaconsejado un viaje para tan poco tiempo, por lo que no se desplazará ni a Madrid ni a Atenas.

El emérito sí viajó a la capital griega en enero de 2023 para asistir al funeral del rey Constantino, hermano de Doña Sofía, y que fue enterrado, al igual que ocurrirá ahora con su hermana pequeña, en el cementerio real de Tatoi.

Entonces, fue la primera ocasión en tres años en que los Reyes coincidieron en un mismo acto tanto con Don Juan Carlos como con la infanta Elena y la infanta Sofía y los seis hijos de estas, los cuales quisieron acompañar a Doña Sofía. La Princesa de Asturias y la Infanta Sofía no pudieron asistir en aquella ocasión.