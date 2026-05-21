Arde un coche en Gamonal (Laviana)

Coche incendiado - SEPA

OVIEDO, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Emergencias del Gobierno asturiano han actuado este jueves en el municipio asturiano de Laviana donde un incendio calcinó por completo un turismo.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press, el suceso ha tenido lugar por la mañana en la localidad de Gamonal.

A pesar de los daños materiales sufridos por el coche, el incendio se saldó sin que se registraran heridos ni personas afectadas. Tras recibir el aviso de alerta a través del Servicio de Emergencias 112 a las 10.06 horas, se movilizó de inmediato a los efectivos de bomberos con base en el parque de San Martín del Rey Aurelio.

Se desplazaron rápidamente hasta el lugar de los hechos para proceder a las tareas de extinción del fuego. Las labores de los servicios de emergencia se prolongaron durante algo más de una hora, logrando dar por extinguido el incendio a las 11.08 horas. Tras asegurar la zona y enfriar el vehículo, el equipo de bomberos emprendió el regreso a su parque a las 11.42 horas.