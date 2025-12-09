El área social de Avilés gestionará 7,4 millones en 2026, con aumentos en Acción Social y Dependencia

Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales y Cooperación. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agustín Medina, concejal de Servicios Sociales y Cooperación del ayuntamiento de Avilés, ha presentado los presupuestos de su área para 2026, que ascienden en total a 7.414.402 euros. Unas cuentas que afianzan el modelo de bienestar social y cohesión de las personas, desde el ámbito local, con una perspectiva integral y corresponsable.

Los presupuestos del próximo año consolidan los proyectos ya existentes en materia de Servicios Sociales, un área que presta en torno a 14.000 atenciones directas y gestiona más de 5.000 prestaciones al año, garantizando los derechos sociales y la calidad de vida de la ciudadanía.

Según ha detallado el Consistorio, el presupuesto para Acción Social crece un 3,4%, hasta 1,5 millones de euros con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas sin hogar, prestar ayudas de emergencia social o ayudas al transporte para personas mayores. También se incrementan las subvenciones para asociaciones de acción social y se consolidan las subvenciones a proyectos de inclusión social, que son aquellos que posibilitan llevar a cabo un trabajo en red para llegar a más personas.

Por otra parte, el Programa de Atención a Personas Dependientes se incrementa un 9,34%, pasando de 5.135.060 euros a 5.614.804 euros. Este programa incluye también líneas de actuación de la concejalía de Mayores y Ciudad Saludable.

En materia de cooperación el presupuesto tiene como objetivo principal llevar a cabo políticas de solidaridad y cooperación con el apoyo a iniciativas de OGND que se dirijan a mejorar las condiciones de vida y desarrollo de otros pueblos, así como promover actuaciones de sensibilización ciudadana sobre la solidaridad y la paz.

Desde el área de Cooperación Internacional se apoyan proyectos para el desarrollo de países desfavorecidos y para la defensa y protección de los derechos humanos. También se enfoca la ayuda humanitaria y de emergencia a poblaciones afectadas por catástrofes, desastres naturales y conflictos bélicos, para contribuir a proteger y salvar vidas y atender las necesidades básicas de las personas afectadas.