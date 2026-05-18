La Arena y Cimadevilla, en Gijón, declaradas zonas de mercado residencial tensionado

Archivo - Puerto Deportivo de Gijón, con Cimadevilla al fondo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la declaración de los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón, como zonas de mercado residencial tensionado, acordada mediante resolución el 14 de mayo.

Estas declaraciones, con una duración inicial de tres años prorrogables, permitirán aplicar medidas previstas en la normativa para corregir disfunciones del mercado residencial, en especial, la contención de precios del alquiler, la movilización de vivienda vacía o infrautilizada y el refuerzo de iniciativas para favorecer el acceso a la vivienda habitual.

Los dos barrios gijoneses se suman así a las localidades de Llanes y Nueva, en el concejo de Llanes, y de Arenas y Po, en Cabrales, declaradas el pasado 24 de abril.

Con estas decisiones, el Ejecutivo da un primer paso en el uso de los instrumentos previstos en la legislación estatal para afrontar la tensión detectada en determinados mercados residenciales dentro de Asturias.