Argüelles (IU) afirma que la ciudadanía tiene que decidir entre monarquía o república

Publicado 30/11/2018 17:14:28 CET

OVIEDO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias (IU-IX), Ramón Argüelles apostó este viernes en Lena por abrir el debate de la reforma constitucional y sobre el modelo de estado, preguntándose si, a día de hoy, "tiene sentido tener monarquía o si es el momento de ir hacia una república".

Aprovechando el acto organizado por el Ayuntamiento lenense, al que asistía invitado en su calidad de ex alcalde del concejo, con motivo del 40 aniversario de la democracia, Argüelles ha indicado que buena parte de la ciudadanía, como en su caso, no votó la Constitución, "lo que significa que, en la sociedad actual, la mayoría no tuvo la oportunidad de refrendarla".

Ramón Argüelles ha indicado que "celebremos que estamos en una democracia en estos 40 años y que la Constitución dé salida a problemas que en su momento no los había pero que están ahí y que tenemos que darles una solución".