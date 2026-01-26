Arnau & The Honky Tonk Losers inauguran este viernes la programación 2026 de Factoría Sound de Avilés

Archivo - El grupo Arnau & The Honky Tonk Losers. - ARNAU & THE HONKY TONK LOSERS - Archivo

AVILÉS, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ciclo musical Factoría Sound abrirá su edición de 2026 este viernes, 30 de enero, con el concierto de Arnau & The Honky Tonk Losers, a las 21.00 horas en la Sala Escénica de la Factoría Cultural de Avilés.

La banda liderada por el gerundense Arnau Coderch presentará su primer LP, 'Second Chances', en un directo que llevará al público al ambiente del más genuino honky-tonk texano, con influencias del country-rock, el folk y el sonido americano de carretera. El grupo llega a Avilés tras publicar su EP 'First of All' (2024).

Las entradas están disponibles a 13,60 euros en venta anticipada y 16 euros el día del concierto, mientras que los bonos para los cuatro recitales del ciclo se ofrecen a 48 euros. Pueden adquirirse en la taquilla de la Casa de Cultura, los cajeros de Unicaja y las webs www.teatropalaciovaldes.es y www.unientradas.es.

Factoría Sound continuará con los conciertos de Travo (6 de febrero), Montana Stomp (6 de marzo) y James Leg (20 de marzo), en una programación que mantiene la apuesta por el rock en todas sus vertientes, del country al heavy psych y el blues eléctrico.