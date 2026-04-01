Arranca el 34 Memorial Peter Gulley-Goanna Pro de Surf en Tapia de Casariego

Costa de Tapia de Casariego. - GOANNA PRO

OVIEDO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 34 Memorial Peter Gulley-Goanna Pro convertirá esta Semana Santa la playa de Tapia de Casariego en epicentro del surf nacional con cuatro jornadas de competición con la Liga Pro Fesurfing masculina, la Liga Pro Fesurfing Iberdrola femenina, Junior Series clasificatorios (sub-14, sub-16 y sub-18, en ambas categorías), la Liga Kids de la Federación Española de Surf y el Campeonato Internacional de Tándem Surf.

Las pruebas arrancarán el jueves con las rondas eliminatorias de las distintas categorías, según las condiciones del mar y la marea baja matutina, que marcará los horarios de competición. El viernes 3 continuarán las series de octavos de final; el sábado 4, los cuartos; y el domingo 5 se disputarán semifinales, finales y la entrega de premios, con un acto en memoria de Peter Gulley por la tarde.

La organización advierte que el orden exacto de las mangas dependerá del estado del rompiente y las mareas, con competiciones principales por las mañanas y tardes dedicadas al tándem, expression session y tag team. Se recomienda seguir las actualizaciones en la web www.goannapro.com y las redes de las Federaciones Española y Asturiana de Surf.

El torneo rinde homenaje a Peter Gulley, pionero australiano del surf en Tapia, quien en 1968 llegó junto a su hermano Robert en un viaje clásico desde las antípodas para conocer Europa. Tras descubrir las olas perfectas de la playa tapiega, decidieron quedarse todo el verano, forjando lazos de amistad con los lugareños y sentando las bases del surf local como un juego compartido que atrajo a más australianos en años sucesivos, hasta unir sangres con familias asturianas. Peter falleció en 1991 y dejó por escrito su deseo de que sus cenizas se arrojaran a la playa de Tapia.