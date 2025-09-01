Arranca en Avilés la XIX edición del Clinic Joven Emprenda con 25 jóvenes emprendedores

OVIEDO, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XIX edición del Clinic Joven Emprenda ha arrancado este lunes en el Espacio Maqua de Avilés con la participación de 25 jóvenes de entre 18 y 35 años, que durante doce días entrenarán sus competencias emprendedoras con el objetivo de transformar sus ideas en proyectos empresariales, sociales o intraemprendedores viables.

La iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento de Avilés, se desarrollará hasta el próximo 12 de septiembre en los concejos de Avilés, Nava, Cabranes y Gijón. El programa cuenta con la implicación de diversas entidades públicas y privadas y está considerado un referente en formación intensiva para jóvenes con vocación emprendedora.

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico de Avilés, Manuel Campa, ha participado en el acto de apertura junto a la directora general de Empresas y Comercio del Principado de Asturias, Arantxa González; el vicepresidente de FADE, Pablo García; el vocal del comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Avilés, Natán Fernández; y el director del Clinic, Kike Riesgo.

La primera sesión de trabajo se celebró esta mañana, con la ponencia inaugural a cargo de Tatiana Manso, responsable de operaciones de I+D en ArcelorMittal España. Durante su intervención, Campa ha destacado que Avilés, junto con Gijón, es sede fija del Clinic y ha subrayado el papel que desempeñan tanto Avilés Empresas como el Centro de Empresas La Curtidora en el acompañamiento posterior a quienes finalizan el programa. "Queremos que, una vez acabe el Clinic, cuenten con nosotros, vengan a continuar formándose y monten sus empresas en Avilés", ha señalado.

El edil ha apuntado que dos de los participantes de esta edición ya están vinculados al ecosistema de La Curtidora, donde en lo que va de año se han instalado 28 nuevas empresas. Desde su creación, el centro ha acogido más de 500 proyectos que han generado más de 2.500 empleos y una inversión global superior a los 60,5 millones de euros.

Según Campa, el 83% de las empresas creadas en La Curtidora superan los tres años de actividad, y el 77% continúan activas tras el quinto año. "Estos datos son motivo de orgullo y demuestran la eficacia del trabajo diario que se realiza desde Avilés Empresas y La Curtidora", ha subrayado.

El Clinic Joven Emprenda es un programa intensivo de alto rendimiento cuyo objetivo es capacitar a jóvenes en competencias emprendedoras y de liderazgo. Los datos históricos del programa avalan también su impacto: de anteriores ediciones han surgido 172 proyectos empresariales, de los que 162 siguen activos en la actualidad.