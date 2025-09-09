Arranca el curso escolar 2025-2026 en Asturias

Archivo - Vuelta al cole en Gijón, regreso a las aulas. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato de Asturias comienza este martes el curso escolar 2025-2026 con la aplicación de un calendario unificado que consolida la incorporación de periodos de descanso en cada trimestre.

El calendario académico ya comenzó ficialmente el lunes 1 de septiembre y finalizará el martes 30 de junio, mientras que la actividad estrictamente lectiva concluirá el 19 de junio, un día antes que el curso 2024-2025.

La Consejería de Educación ha establecido 177 jornadas lectivas entre el 9 de septiembre y el 19 de junio, a las que se descontarán los dos festivos locales de cada concejo.

El calendario fija vacaciones de Navidad de 19 días, del 20 de diciembre al 7 de enero, y de Semana Santa de nueve, entre el 28 de marzo y el 5 de abril. Asimismo, se mantendrán los denominados respiros pedagógicos, con interrupciones en los tres trimestres: en noviembre, cuatro días con motivo del festivo de Todos los Santos; en febrero, cinco jornadas correspondientes a la Semana Blanca del 13 al 17; y en mayo, cuatro, entre el viernes 1 y el lunes 4.

En cuanto al primer ciclo de Infantil (0 a 3 años), las 92 escuelas de Asturias comenzaron el pasado jueves 4 de septiembre el curso escolar 2025-2026 con 4.269 alumnos matriculados. Del total de estos centros, 38 ya forman parte de la red autonómica de escuelas infantiles, con 921 matriculados y 155 técnicas de Educación Infantil (TEI).

En el calendario unificado para las escuelas de primer ciclo de Infantil que debe cumplirse tanto en la red autonómica como en la municipal, la actividad lectiva concluirá el martes 28 de julio.

Las vacaciones de Navidad abarcan del 24 de diciembre al 6 de enero y las de Semana Santa coinciden con las del resto de las etapas: del 28 de marzo al 5 de abril.

La estructura de este calendario incluye un periodo de descanso al mes para el alumnado. Cuando no coincide un festivo nacional o autonómico, la Consejería de Educación introduce una jornada no lectiva. Esto es lo que ocurre el 3 de noviembre, el 16 de febrero y el 5 de junio.