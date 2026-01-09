Arranca la décima edición de Enfoca Talento para la mejora de la empleabilidad de 15 mujeres tituladas

Arranca la décima edición de Enfoca Talento para la mejora de la empleabilidad de 15 mujeres tituladas
Arranca la décima edición de Enfoca Talento para la mejora de la empleabilidad de 15 mujeres tituladas - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 9 enero 2026 13:18
Seguir en

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés puso en marcha este viernes la décima edición del proyecto Enfoca Talento, un programa de capacitación y apoyo para la mejora de la empleabilidad dirigido a 15 mujeres tituladas desempleadas que tendrá una duración de seis meses, finalizando en junio de 2026.

El concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, dio la bienvenida institucional a las participantes en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Valdecarzana y en el que también se ha contado con la presencia de directivas y empresarias de Asturias que colaboran en el proyecto como mentoras de las mujeres seleccionadas, asesorando y acompañando durante el desarrollo del programa.

El objetivo del programa es conseguir que mujeres desempleadas y tituladas se incorporen al mercado laboral, logrando que las mujeres participantes sean plenamente conscientes del gran talento del que disponen y decidan enfocarlo en Avilés desarrollando su propio proyecto de vida.

La colaboración público-privada es una seña de identidad de los programas formativos impulsados por la Sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, con la finalidad de facilitar a las personas desempleadas la capacidad y aptitudes para los nuevos empleos que demandan los nuevos modelos productivos.

En esta jornada de presentación estuvieron presentes empresas y entidades como Escadem, Saint-Gobain, Gonvarri, Universidad de Oviedo, DXC Technology, Fraternidad Muprespa, Randstad, iQuord, IDESA, Konecta, Adecco, Grupo Iturcemi, Cogersa, Uría Ingeniería y ArcelorMittal.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado