Arranca la décima edición de Enfoca Talento para la mejora de la empleabilidad de 15 mujeres tituladas

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés puso en marcha este viernes la décima edición del proyecto Enfoca Talento, un programa de capacitación y apoyo para la mejora de la empleabilidad dirigido a 15 mujeres tituladas desempleadas que tendrá una duración de seis meses, finalizando en junio de 2026.

El concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero, dio la bienvenida institucional a las participantes en un acto que ha tenido lugar en el Palacio de Valdecarzana y en el que también se ha contado con la presencia de directivas y empresarias de Asturias que colaboran en el proyecto como mentoras de las mujeres seleccionadas, asesorando y acompañando durante el desarrollo del programa.

El objetivo del programa es conseguir que mujeres desempleadas y tituladas se incorporen al mercado laboral, logrando que las mujeres participantes sean plenamente conscientes del gran talento del que disponen y decidan enfocarlo en Avilés desarrollando su propio proyecto de vida.

La colaboración público-privada es una seña de identidad de los programas formativos impulsados por la Sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés, con la finalidad de facilitar a las personas desempleadas la capacidad y aptitudes para los nuevos empleos que demandan los nuevos modelos productivos.

En esta jornada de presentación estuvieron presentes empresas y entidades como Escadem, Saint-Gobain, Gonvarri, Universidad de Oviedo, DXC Technology, Fraternidad Muprespa, Randstad, iQuord, IDESA, Konecta, Adecco, Grupo Iturcemi, Cogersa, Uría Ingeniería y ArcelorMittal.