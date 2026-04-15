Arranca el dragado de los puertos de San Esteban y La Arena con una inversión de 401.236 euros

Archivo - Desembocadura del Río Nalón en San Juan de La Arena - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias inició el dragado de los puertos de San Esteban y La Arena, en los concejos de Muros de Nalón y Soto del Barco, respectivamente, con una inversión de 401.236 euros para mejorar los calados de ambas instalaciones. Está previsto que las labores se prolonguen durante seis meses, si bien su ejecución dependerá del estado de la mar.

La actuación arrancó en el puerto de San Esteban, donde se trabaja ya en el canal de acceso a una profundidad media de -3 metros para retirar 19.770 metros cúbicos de sedimentos. La superficie sobre la que se actuará en el canal alcanzará los 17.403 metros cuadrados.

En el caso de La Arena, se intervendrá en una superficie de 12.983 metros cuadrados a una profundidad media de -2 metros para extraer 10.077 metros cúbicos.

Estas obras se enmarcan dentro del programa de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias realiza de manera continuada en los distintos espacios portuarios de su competencia y se afrontan con medios propios, a través de La Nalona, o por medio de un concurso público.