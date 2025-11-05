Arranca la Gran Recogida en Asturias: Dona alimentos desde este viernes para alcanzar 300.000 kilos

La responsable de Instituciones de la Caja Rural de Asturias, Liliana Valdés; el presidente de Caja Rural, Fernando Martínez; la vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias, Josefa Cañadas y el secretario de la Fundación Banco de Alimentos. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias ha presentado este miércoles la campaña de la 'Gran recogida' de alimentos del mes de noviembre, que comenzará este viernes 7. En esta campaña aspira a superar los 300.000 kilos de alimentos recaudados, después de un año "muy malo" en 2024 por el impacto de la DANA.

La Fundación ha presentado la campaña en el salón de actos de Caja Rural de Asturias. En el acto han intervenido la responsable de Instituciones de la Caja Rural de Asturias, Liliana Valdés; la vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias, Josefa Cañadas; y el secretario de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, Juan José Cima.

Bajo el lema 'Asturias juega en equipo. Lo damos todo', y con la imagen del futbolista del Real Oviedo Santi Cazorla, la campaña de este año comenzará en los supermercados asturianos el 7 de noviembre, con la participación de 350 supermercados y 750 voluntarios. El viernes y el sábado estarán en los supermercados voluntarios del Banco de Alimentos para recibir las donaciones. A partir del sábado y hasta el domingo 16 de noviembre, los supermercados participantes mantendrán los buzones para recibir alimentos y también tendrán habilitadas las donaciones económicas en caja.

La vicepresidenta del Banco de Alimentos de Asturias ha explicado que en Asturias 130.000 habitantes están sumidos en una "pobreza crónica" y desde el Banco se atiende a 13.000 familias de manera habitual, además de las personas que acuden puntualmente. Para todos ellos aspiran a recoger 300.000 kilos de comida para afrontar todo un semestre. "Ojalá podamos llegar", ha dicho Cañadas, quien ha explicado que la recogida de noviembre es "la despensa más grande" que hacen en el año.

Después de un 2024 "muy malo" a causa del impacto de la DANA en el levante español, que dirigió la mayoría de donaciones a los puntos más afectados, el año pasado la donación en y para Asturias no alcanzó los 200.000 kilos. En 2025, quieren recuperar cifras de 2023, cuando recogieron 305.000 kilos.

Además de la recogida de alimentos en supermercados y asociaciones, el Banco de Alimentos tienen pequeños acuerdos con empresas, huertas y la cárcel de Asturias, donde los presos tienen sus huertos con "productos buenísimos" según la vicepresidenta, que donan al Banco cada quince días.

El Banco de Alimentos aconseja donar aceites, conservas, legumbres, pasta, arroz, galletas, alimentos infantiles, alimentos de desayuno o azúcar.