Arranca la Noche Europea de los Investigadores en la Universidad de Oviedo

Universidad de Oviedo en las horas previas a la Noche Europea de los Investigadores - EUROPA PRESS

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha movilizado en Asturias a 261 científicos que desarrollarán un centenar de actividades con ocasión de la celebración este viernes, 26 de septiembre, de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras.

El evento, que alcanza este año su decimosexta edición, se desarrolla este año en Asturias simultáneamente en dos sedes: el Edificio Histórico, en Oviedo, y la Colegiata de San Juan, en Gijón. La Noche se lleva a cabo al mismo tiempo en cerca de 400 ciudades europeas y se estima que miles de científicos se unan a esta iniciativa que contará con más de 1,6 millones de visitantes en toda Europa.

La Noche es un proyecto de divulgación científica promovido y financiado por la Comisión Europea, el Ministerio Ciencia, Innovación Universidades-FECYT, la Consejería de Ciencia, Empresas, Formación y Empleo y la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, que tiene por objetivo acercar el día a día de los investigadores a la sociedad con el fin de inspirar nuevas vocaciones científicas entre los más jóvenes.

La Universidad de Oviedo ha organizado para esta ocasión una jornada de ciencia abierta con 57 estands --47 por la noche y 10 por la mañana-- que se podrán visitar en el Edificio Histórico de Oviedo y en la Colegiata de San Juan en Gijón. Se llevarán a cabo talleres, demostraciones, experimentos, juegos o lecturas continuadas, observaciones astronómicas.

Los visitantes que acudan en horario de tarde, a partir de las 18.00 horas, podrán elegir entre una oferta que incluye temas dedicados a conocer mejor cómo funcionan la biodiversidad, la nutrición, el cerebro, la geología, las humanidades y las artes.

Quienes se acerquen al Edificio Histórico podrán asistir en directo a demostraciones sobre Misterios del Antiguo Egipto, Ciencia para el salón, Detectives digitales, El ying y el yang de nuestras defensas o Exploradores del cuerpo humano.

Los que visiten la Colegiata de San Juan podrán conocer, de primera mano, estands con nombres tan sugerentes como Alimentos con mucha vida, Exploradores del cuerpo humano, Lo que el viento traerá o La liga antioxidante

Además de contar con un espacio de cuentacuentos de ciencia y otro dedicado al eclipse total solar del 12 de agostos de 2026 y las actividades de los estands, la Universidad de Oviedo ha hecho un esfuerzo por adaptar tanto sus instalaciones como su oferta divulgativa a todos los colectivos, incluidas las personas con discapacidad.

Así, en horario de mañana, a partir de las 10.30 horas, se ha organizado una feria de investigación llamada Ciencia sin diferencia, cuyo objetivo es acercar la ciencia, a través de diferentes actividades de divulgación científica, de una forma lúdica, pero también didáctica, al estudiantado de los Colegios Públicos de Educación Especial de Oviedo, Gijón y Avilés. Los participantes podrán manipular objetos, observar la ciencia a través de un microscopio, aprender las partes de una célula o conocer la vida entre los manzanos.

Las Unidades de Cultura Científica del Grupo de divulgación de las Universidades del Grupo G-9 desarrollan el proyecto de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras como una forma decidida de poner en valor la ciencia y el conocimiento que se genera en las instituciones universitarias y así sensibilizar a la ciudadanía sobre la trascendencia de la investigación en sus vidas.