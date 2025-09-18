Arranca un nuevo curso del Consejo de Infancia y Adolescencia

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Infancia y Adolescencia de Avilés, con el inicio dle nuevo curso escolar, abre sus puertas para que niños y adolescentes participen y compartan sus ideas.

Las reuniones se celebrarán en horario de 16.00 a 17.30 horas en distintos espacios de la ciudad para facilitar la participación: ? Centro Social de los Canapés, Edificio Fuero y Centro Social de Llaranes.

Quienes deseen participar pueden acudir a uno o varios de los encuentros según su disponibilidad, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

El CIAA, creado en junio de 2010 por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Avilés, es el órgano oficial de participación infantil y adolescente del municipio. Funciona como un espacio activo y vital donde los jóvenes pueden expresar sus ideas, reflexionar y participar en asuntos que les afectan directamente.

Respaldado por los centros escolares y foros de infancia de la ciudad, permite recoger las opiniones y propuestas de niños y adolescentes. El Consejo está formado por niños y adolescentes de distintas zonas y centros educativos de Avilés, y durante el curso se reúne en diferentes espacios para garantizar que todos puedan participar.