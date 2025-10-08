Arranca en Oviedo un curso de formación para el profesorado de Franquismo y Memoria Democrática

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias, a través de su Fundación Juan Muñiz Zapico y su Sindicato de Enseñanza, impulsa el curso sobre 'Franquismo y Memoria Democrática', que ha comenzado en la tarde de este miércoles. Se trata de una de las actividades programadas con motivo del XII Congreso Internacional sobre investigaciones del franquismo. Cuenta con el respaldo del Gobierno asturiano.

En declaraciones a los periodistas antes del comienzo, el director de la Fundación Juan Muñiz Zapico, Toño Huerta, ha dicho que la escuela está pensada específicamente para profesorado.

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias, Borja Llorente, a dicho que el franquismo sigue siendo "tema tabú" en algunos lugares y que la prueba es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría prohibido "que se diese un curso igual que el que vamos a organizar aquí".

Ha afirmado que la Comunidad de Madrid no permitió que se homologase por parte de su consejería. Considera Llorente que ni Vox ni el Partido Popular asumen la crítica del franquismo. "No son capaces de gestionar el análisis histórico que se hace por parte de los expertos del propio régimen franquista", ha comentado.

Considera importante el sindicalista que en aquellas regiones donde hay gobiernos progresistas "se note la diferencia". El curso cuenta con especialistas en diferentes aspectos historiográficos y habrá sesiones dedicadas a prácticas didácticas experimentadas en Asturias y recursos del entorno.

La directora general de Memoria Democrática del Gobierno asturiano, Begoña Collado, ha dicho que el Congreso es "amplio" y "necesario". En lo que se refiere a la parte académica, Collado ha dicho que contar la realidad de lo que ocurrió ayuda a combatir la actual polarización. El curso está homologado por la Consejería de Educación para que queden acreditados los créditos que el profesorado pueda obtener.