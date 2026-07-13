Arranca la pulseración del Boombastic en Oviedo, Gijón y Avilés: cómo y dónde conseguir la pulsera oficial en Asturias

Edición del Boombastic en Llanera - NEW EL CORTE INGLÉS

OVIEDO 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

New El Corte Inglés patrocina por segundo año consecutivo el festival Boombastic Winamax, que tendrá lugar en Llanera del 16 al 18 de julio. Los centros de El Corte Inglés en Oviedo, Gijón y Avilés acogerán del 13 al 16 de julio la pulseración preferente de las personas que hayan adquirido un abono, pudiendo recoger sus pulseras cashless para acceder al festival.

Las fechas, horarios y ubicación de los puntos de pulseración han sido presentados este lunes, según ha informado El Corte Inglés en nota de prensa.

En Oviedo, se podrán adquirir en la tienda de El Corte Inglés de Salesas, en la primera planta; en Gijón, en la planta de moda y accesorios; y en Avilés en la planta de moda joven. En los tres casos, se podrán recoger las pulseras del lunes 13 al miércoles 15 de julio, de 11.00 a 21.00 horas, y el jueves 16 de julio, de 11.00 a 14.00 horas.

En el festival, New El Corte Inglés tendrá presencia en el escenario Pop Stelar que acogerá las actuaciones de artistas como Chanel, Funzo, Barry B, Hey Kid, Iñigo Quintero, Mafalda, Pole, Samuraii o Sofia Ellar.

FESTIVAL BOOMBASTIC WINAMAX

El Boombastic es el festival más multitudinario de Asturias, con aforos superiores a 60.000 personas en ediciones anteriores. Este año, el festival pone sobre el tablero diez "mundos", cada uno de ellos representado por un escenario de temática diferente que acogerá las actuaciones del cartel: Bresh World, Casino, Planeta Perreo, Pop Stelar, Secret Club, Spider Planet, Summer City Stage, The Sun, The Vibes y Urban Rave.

María Becerra, D. Valentino, Easy Kid, Grecas o Lewis Potter son algunos de los artistas que forman parte del festival y actuarán los distintos escenarios temáticos.