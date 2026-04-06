Arranca la renovación del firme en la N-625 en Cangas de Onís: afectaciones al tráfico y pasos alternativos

Infografía sobre la renovación del firme en la N-625 - MINISTERIO DE TRANSPORTES

OVIEDO, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará este martes, 7 de abril, las obras de rehabilitación del firme con técnicas sostenibles en la N-625 entre los kilómetros 148 y 154,4, en Cangas de Onís. Estas obras cuentan con un presupuesto de 1,43 millones de euros, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La actuación se enmarca en el Programa de Firmes Sostenibles EFAPAVES, cuyos objetivos son "potenciar la economía circular mediante la reutilización del asfalto recuperado, mejorar la eficiencia energética de los procesos de fabricación mediante la reducción de temperaturas y reducir las necesidades de transporte de materiales mediante técnicas de reutilización".

Según ha informado el Ministerio de Transportes en nota de prensa, los trabajos se prolongarán aproximadamente durante tres semanas, en horario de lunes a jueves, entre las 8.00 y las 20.00 horas y los viernes o vísperas de festivo, entre las 8.00 y las 13.00 horas.

Durante la ejecución de las obras, el tráfico se verá afectado por la ocupación de uno de los carriles de la carretera, estableciéndose paso alternativo regulado mediante semáforos por el carril que permanezca abierto a la circulación.

Una vez finalizados los trabajos en este tramo, se procederá a la rehabilitación del firme del tramo de la N-634, entre los kilómetros 507,3 y 517,2.