Arranca la XIV edición de Cometcon, con invitados como Mr. Jagger y las cosplayers Red Lily y Kujalice

Archivo - Cartel de la CometCon 26, que se celebrará en Gijón del 4 al 6 de septiembre. - COMETCON - Archivo

GIJÓN, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición de la CometCon arrancará este próximo viernes, día 4, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', con artistas invitados del mundo del cosplay y contenidos de Internet, entre los que destaca Mr. Jagger, nombre artístico de Alberto Redondo, y las cosplayers Red Lily y Kujalic.

El certamen ofrece tres días de programación, hasta el día 6, pensada para todos los públicos, con espectáculo de cosplay, talleres, videojuegos, exposiciones, cómic, zona K-pop y zona indie, además de un espacio dedicado a la creación literaria asturiana a través de CometBook.

Conocido en el mundo del streaming y los contenidos digitales, Mr. Jagger regresa a Gijón casi diez años después de su primera participación en el evento, que tuvo lugar en 2017.

Entre otras actividades, fue protagonista de uno de los combates más icónicos de La Velada del Año 2 (2022), al imponerse en el ring al cantante David Bustamante en un duelo organizado por Ibai Llanos.

También pasarán por el festival otros invitados como Xino, conocido en redes como @cocinaconxino y especializado en contenido de cocina accesible, trucos culinarios y recomendaciones para comer bien sin gastar demasiado.

Otro de los streamer que estarán en Gijón es RimembahDaShit (Carles Moreno), quien cuenta con una audiencia fiel a través de directos, vídeos de opinión y contenidos de entretenimiento que abordan desde videojuegos hasta debates de cultura popular.

A estos se suman Tomás Castellanos, creador de inventos frikis y asombrosas reproducciones de armas, armaduras y dispositivos del Universo Marvel que puede verse en el programa de TV El Hormiguero.

El cartel incluye, entre otros, al youtuber y streamer El Quinto Emperador; el nutricionista especializado en cultura geek Otaku Coach; la ilustradora e influencer Konata; la especialista en J-Fashion y bailarina Mhyne; el escritor y divulgador Jon Samaniego; el streamer de videojuegos DJoseppe10; el creador de contenido humorístico San Pito Pato; el artista visual Daruma Tuerto; las artistas y expertas en K-pop Tami Tamako y Hane; y los cosplayers Sai Westwood, HIYArtist y Kujalice, que formarán parte del jurado del esperado concurso de cosplay.

El festival contará con una Zona Cosplay, donde tendrán lugar charlas, mesas redondas y dos grandes momentos que atraerán todas las miradas: el concurso de cosplay y la pasarela-desfile, todo ello bajo la batuta de AskalPlay, veteranos maestros de ceremonias de esta cita.

Los ganadores de los concursos serán seleccionados por un jurado "de lujo", que también participarán, como cosplayers invitados, en firmas, fotos y actividades con el público.

Entre ellos, destaca Red Lily (Italia), una cosplayer reconocida por sus interpretaciones de personajes de videojuegos y anime, con un estilo que combina precisión en la confección y una potente presencia escénica.

Otra de las invitadas es Sai Westwood (Ucrania), artista del cosplay con trayectoria en eventos europeos, conocida por sus versiones de personajes de fantasía y ciencia ficción.

Participarán, además, en el evento Kujalice (Barcelona), referente del cosplay en España, con una amplia presencia en convenciones nacionales, y Hiyartist (Barcelona), cosplayer y artista visual barcelonesa.

En cuanto a los certámenes, se celebrará el Concurso de Cosplay 'Cosplay Stage', presentado por el dúo AskalPlay. Este se divide en varias categorías (individual, grupal y mención especial del jurado) con premios en metálico, diplomas y trofeos.

Paralelamente, durante la deliberación del jurado se desarrollará por primera vez el Concurso de Cosplay Infantil, una actividad que permite a los más pequeños subir al escenario con sus disfraces, acompañados de sus familias.

Esta iniciativa se engloba en el espacio PequeCon, una zona pensada para que niños y niñas disfruten de la cultura alternativa con talleres, actividades y ahora también con este concurso.

La Pasarela de Cosplay 'Cosplay Stage' completará la oferta con un concurso de desfile que premia la factura técnica del cosplay y la puesta en escena, además de mención especial del jurado.

En total, CometCon 26 repartirá más de 3.000 euros en premios, incluidos los del concurso de dance covers Dance Arena que tendrá lugar el 6 de septiembre, patrocinado por Supermercados Masymas. Las entradas ya están a la venta y se pueden adquirir digitalmente por tiempo limitado en www.cometcon.org.

Por otro lado, CometCon 26 contará con la presencia de grandes marcas del sector del videojuego, entre ellas Nintendo, que desplegará estands de 15x15 metros y pondrá a disposición de los asistentes las últimas novedades gaming.

A ello se suman nuevas propuestas orientadas a la experiencia interactiva, el intercambio entre aficionados y la dinamización del espacio dedicado al videojuego.

Entre las novedades, está Game Rewind by Danihacecosas, un nuevo espacio de encuentro gamer pensado para conectar a la comunidad y generar contenido alrededor de la cultura del videojuego.

La cita incorporará, además, una nueva zona indie con diez estudios de desarrollo procedentes de distintos puntos de España, consolidando el apoyo a la creación emergente y al talento independiente.

TALLERES Y CREACIÓN

Por otro lado, la programación ha destacado su apuesta por los talleres creativos y formativos. Habrá actividades de artesanía, lectura, creatividad, pintura, modelismo e iniciativas infantiles, junto con propuestas de aprendizaje práctico y accesible.

Otros de los talleres ofertados son: xilografía, iniciación al glasspainting, creación de earcuffs, chapas personalizadas, llaveros de madera pintados, pixel art o fotografía móvil aplicada al cosplay.

A estas actividades se suman los talleres de cocina patrocinados por Supermercados Masymas y los talleres formativos STEAM patrocinados por Gijón Impulsa, reforzando la dimensión educativa del evento.

Además, CometCon 26 volverá a contar con su espacio dedicado al universo del cómic y a la lectura, además de exposiciones que se completan con propuestas ya habituales en anteriores ediciones, como Playmobil y Lego.

También crecerá la zona de juegos de mesa, con actividades de montaje de Gunpla y torneos nacionales e internacionales, entre ellos competiciones de Riftbound.