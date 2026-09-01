Arrancan las obras de renovación del entorno del consultorio periférico de El Berrón por 65.044 euros

Arrancan en Siero las obras de renovación del entorno del consultorio periférico de El Berrón por 65.044 euros - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de renovación del entorno del consultorio periférico de El Berrón, una actuación que cuenta con un presupuesto de 65.044 euros y un plazo de ejecución de dos meses.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', acompañado por el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y la concejala de Patrimonio, Pilar Santianes, ha visitado este martes el inicio de los trabajos.

La actuación permitirá renovar el pavimento de las calles que rodean el centro sanitario y de la zona de aparcamiento situada bajo el paso superior de la AS-376, sobre una superficie de 2.345 metros cuadrados.

Los trabajos incluyen el fresado y asfaltado de la calzada, la regularización del firme en la zona situada bajo el paso superior, la reposición puntual de bordillos y aceras deterioradas, el recrecido de tapas de registro y la renovación de la señalización horizontal y vertical.

El proyecto contempla además la sustitución de seis puntos de luz por tecnología LED, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de la instalación.

Durante la visita, el alcalde ha señalado que la actuación complementa la cesión por parte del Ayuntamiento del local anexo al centro sanitario a la Consejería de Salud para ampliar las instalaciones médicas de El Berrón.

García ha indicado que el Ayuntamiento mantiene dos cuestiones pendientes con la Consejería de Salud, la actuación de El Berrón, "que es la que está más avanzada", y la del consultorio de Lieres, donde ha señalado que existe el compromiso de reparar la cubierta y las goteras y realizar trabajos de acondicionamiento.

El alcalde ha confiado en que estas actuaciones puedan contemplarse en el presupuesto de 2027 y materializarse.