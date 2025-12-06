Arrancan las primeras Jornadas Gastronómicas de laProducción Ecológica asturiana de Gascona

Juan Carlos Martínez, director de marketing y comunicación de Crivencar, Alfonso Menéndez, dueño del Restaurante La manzana de Gascona, Mª Begoña López, Directora General de Desarrollo Rural e Industrias Agrarias, Ulises Tuero, responsable de comunicación - COPAE

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) ha organizado las primeras Jornadas Gastronómicas de la Producción Ecológica asturiana de Gascona, que se celebran a lo largo de este fin de semana en el Bulevar de la sidra de la Calle Gascona de Oviedo.

Los establecimientos hosteleros participantes, pertenecientes a la Asociación de Sidrerías de la Calle Gascona, ofrecerán en sus cartas al menos un plato ecológico especialmente creado para las jornadas, así como sidra ecológica certificada por el COPAE. Además, cada consumo de plato o sidra ecológica dará acceso a rascas para participar en el sorteo de cenas y comidas en los locales colaboradores.

Además de la oferta gastronómica, las jornadas contarán con un mercado en el que habrá 15 puestos de productores ecológicos de Asturias" donde se podrá adquiriruna amplia variedad de productos ecológicos locales como quesos, miel, pan, sidra u hortalizas. La programación se completa con pasacalles musicales en formato acústico, actividades infantiles y acciones especiales.