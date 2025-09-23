Arrancan los trabajos de reparación del tramo Barres-Vegadeo en la N-640

OVIEDO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inicia las obras de rehabilitación del firme de la N-640 en el tramo entre Barres y Vegadeo. Los trabajos se desarrollarán en un plazo estimado de dos meses sin afectaciones significativas al tráfico.

Según ha informado este martes la Delegación del Gobierno, la actuación arrancará a las 08.00 horas de este miércoles, 24 de septiembre, y consistirá en la reparación de tramos deteriorados mediante el fresado y la reposición con mezclas bituminosas en caliente.

La intervención culminará con el extendido en todo el tramo de una nueva capa de rodadura y el repintado de las marcas viales. Según el Principado, se trata de una intervención muy demandada, que permitirá mejorar esta vía de comunicación entre los concejos de Vegadeo y Castropol.