El Arrebato, María José Llergo, Depedro, Eliades Ochoa, OBK y Diana Navarro, citas musicales en la Laboral (Gijón)

Archivo - Jorge Blass, en su espectáculo 'Flipar'. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Laboral abrirá, a las 20.00 horas de este próximo viernes, la programación para este otoño con la celebración de la final del Premiu Camaretá al Meyor Cantar, una cita en la que se elegirá la canción ganadora de este año.

Los finalistas son: Sólo, con Foles; Ochobre, con la Escuela de Amor; Marisa Valle Roso, con La Carbonera; y Tania Pereira, con Piquena, según una nota de prensa del Gobierno asturiano, en la final también actuará Ferla Megía, ganador de la pasada edición, que interpretará el tema premiado Xatu.

Por el escenario de la Laboral también pasarán, entre otros las actuaciones de: El Arrebato, María José Llergo, Depedro, Eliades Ochoa, OBK y Diana Navarro.

Asimismo, El Kanka, con su gira La Calma y su inconfundible mezcla de humor, poesía y ritmo, estará en Gijón, a las 20.30 horas, este próximo sábado, mientras que Saltantes Teatro representará, al día siguiente, La Balada del Norte, a las 18:30 horas.

La compañía asturiana adapta la novela gráfica de Alfonso Zapico para narrar el viaje íntimo y político de Tristán Valdivia, un periodista desencantado que regresa a su Asturias natal en el convulso paisaje de la España de los años 30, un relato de la lucha de clases, el amor, la pérdida y la memoria.

Asimismo, Hovik regresará el próximo día 16 de con 'Grito', monólogo en el que la libertad de expresión cobra todo su sentido y significado.

También CantaJuego llegará a Gijón con 'Yo quiero ser', con doble función el 18 de octubre, mientras que, en 'No me toques el cuento', cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento el 23 de octubre, en este espectáculo humorístico para público adulto.

En el apartado musical, El Arrebato emprenderá 'El viaje inesperado' en el concierto que ofrecerá el 24 de octubre y Escena Miriñaque mostrará, el 25 de octubre, En la casita de Klimt, la historia de un recuerdo que cobra vida, un relato de danza-teatro sobre el paso del tiempo y la imaginación que nunca desaparece en una obra para público familiar que forma parte del programa Danza Xixón.

Por otro lado, Ángel Martín y su monólogo 'Somos monos' llegará al Teatro de la Laboral el próximo 30 de octubre, mientras que Jorge Blass hará 'Flipar' a público de todas las edades con un show único con desapariciones, teletransportaciones e ilusiones, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

María José Llergo, por su lado, trae a Gijón su nuevo proyecto artístico, 'El Juego', el próximo 6 de noviembre, en el que su voz se entrelazará con la batería, teclados, bajo y violín para crear una atmósfera única e irrepetible; y al día siguiente, el 7 de noviembre, habrá doble función del humorista David Cepo con nuevos textos, nuevas rutinas y nuevos gags.

Factoría Teatro abordará, por su parte, la memoria desde la mirada de la infancia en 'Mambrú volvió de la guerra', el 8 de noviembre, en esta producción para toda la familia, mientras que, el 22 de noviembre, Teatro del Cuervo representará 'desTROYAndo', para acercar los clásicos grecolatinos a la actualidad.

Además, Juan Dávila ha colgado el cartel de entradas agotadas para las tres funciones de 'El Palacio del Pecado', los próximos días 27, 28 y 29 de noviembre.

En el mes de diciembre, el día 5 tendrá lugar, 'Depedro', el proyecto musical de Jairo Zavala, con una carrera musical que alcanza ya seis discos largos, varios Eps y álbumes en directo.

También actuará el legendario Eliades Ochoa, cantante, guitarrista y compositor cubano y fundador del Buena Vista Social Club, el próximo 6 de diciembre, mientras que OBK celebrará sus 35 años de trayectoria y de grandes éxitos con 'Vértigo Tour', el próximo 11 de diciembre.

Dakris, el Mago Invisible, presentará 'Tempo', su espectáculo de mayor formato el 12 de diciembre y Luz de Gas Teatro explorará la resiliencia, la lucha por el derecho a la educación y el poder de la creatividad como herramienta de expresión el 13 de diciembre en 'Dibújame una palabra', que recibió el Premio Oh! a Mejor Espectáculo para Infancia y a Mejor Autoría y Premio FETEN a Mejor Espectáculo de Compromiso Social 2026.

Por su parte, Diana Navarro repasará sus grandes éxitos y hará un recorrido musical en torno a la copla, neocopla, zarzuela y flamenco celebrando sus 20 años de trayectoria el 18 de diciembre y la humorista Eva Soriano presentará su monólogo 'Disfrutona', un ejercicio introspectivo de una persona ridícula hablando de temas que no tiene ni idea, el 19 de diciembre.

Para cerrar el año, el grupo Pica-Pica volverá al Teatro de la Laboral el 27 de diciembre con 'Navidad total', un espectáculo para el público familiar con los villancicos más divertidos, algunos de reciente estreno, y los grandes clásicos de este grupo infantil.

La programación en Laboral Ciudad de la Cultura se completa con visitas guiadas, talleres para todas las edades y una amplia programación de cine con Laboral Cinemateca en el Paraninfo.