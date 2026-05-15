Arrestado en Gijón tras atropello a motorista con vehículo robado y fuga

Archivo - Comisaría de la Policía Local de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Gijón han detenido a un hombre, B.S.G., de 31 años, al que se acusa de haber atropellado este pasado jueves a un motorista en Gijón con un camión pequeño que había robado poco antes, han confirmado desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, el arresto se produjo a las 12.52 horas de este pasado jueves. Los agentes, que contaban con fotogramas del detenido, hicieron una batida por el entorno de la estación de Sanz Crespo, donde fue sustraído el vehículo, y vieron a una persona que coincidía con las características de los fotogramas.

Al arrestado se le realizaron pruebas de drogas que resultaron negativas. Fue trasladado al centro de salud Puerta de La Villa y, posteriormente, a dependencias de la Policía Local, donde se tramita el atestado por conducción temeraria. Con posterioridad, fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Cabe recordar que los hechos tuvieron lugar poco después de las 10.00 horas, cuando el arrestado, después de robar el camión del aparcamiento de una empresa de alquiler, realizó una maniobra indebida en la avenida de Los Campones, momento en el que arrolló al motorista.

La víctima quedó atrapada en los bajos del camión, por lo que tuvieron que intervenir los bomberos para poder rescatarlo. El motorista, que resultó herido de consideración, fue trasladado al hospital de Jove.