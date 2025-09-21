Arriondas estrena un mural colectivo para reforzar la identidad local y proteger los muros de inundaciones

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parres ha puesto en marcha un proyecto piloto de mural urbano en el Paseo Dionisio de la Huerta, en Arriondas, con el objetivo de embellecer los muros de protección frente a inundaciones y prevenir pintadas vandálicas. La iniciativa, adjudicada a la empresa especializada Imperdible por 18.500 euros, se desarrollará del 4 al 11 de octubre.

El mural tendrá como protagonistas el Descenso del Sella y la pesca, y se concibe como un lienzo colectivo en el que los vecinos podrán participar directamente en la pintura.

Hasta el 25 de septiembre, la ciudadanía podrá enviar propuestas gráficas o en texto y registrarse para colaborar en la obra a través del formulario habilitado en la página web municipal.

Según el Ayuntamiento, esta primera actuación busca integrar las infraestructuras de defensa en el paisaje urbano, reforzar la identidad local y evaluar la acogida ciudadana para posibles futuras intervenciones en otros espacios del concejo.