El artista Igor Medio dará nombre, en homenaje póstumo, a una de las entradas de Naval Azul

Paseo de Naval Azul, en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha comunicado este martes que dará el nombre del artista Igor Medio a una de las entradas de Naval Azul, la denominada actualmente como calle Palafox.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, esta calle cambiará su nombre a partir del próximo mes de junio, tras la celebración de un acto en homenaje póstumo al creador natural de El Natahoyo.

Esta iniciativa, que no implica un perjuicio postal a ninguno de los vecinos de la zona, se ha desarrollado de la mano de la familia del artista, cuando se cumplen 20 años de su fallecimiento.

Desde el Consistorio se ha desatacado de Igor Medio (1972-2006) que es una figura fundamental para entender la cultura, no solo por su contribución musical y plástica, sino también por su capacidad para dignificar la identidad de un barrio y la memoria colectiva.

Miembro de Felpeyu, "supo fusionar tradición y vanguardia dando voz a una generación comprometida con su tierra y su realidad", han resaltado, como también su estrecha vinculación con el barrio de El Natahoyo, que marcó "profundamente" su trayectoria, siendo un entorno portuario e industrial que "moldeó su sensibilidad artística y su conciencia social", han agregado.

Por todo ello, para el Ayuntamiento Igor Medio no solo representó a su barrio, sino que "lo proyectó como símbolo cultural, convirtiendo su música en un puente entre la tradición y la cotidianidad de la ciudadanía", han destacado.