La Ascensión toma Oviedo: 94 casetas, talleres de artesanía y exhibiciones animales del 15 al 17 de mayo

La concejala de Festejos, Covadonga Díaz, en el centro, presenta la Feria de la Ascensión 2026 - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Oviedo ya tiene fecha para su reencuentro con el campo. La Feria de la Ascensión 2026 inundará las calles de la capital del 15 al 17 de mayo con tradición, artesanía y sabor. Con el Campo San Francisco lleno de razas autóctonas y las plazas del centro convertidas en un mercado con 94 casetas de productos locales, la concejala de Festejos, Covadonga Díaz, ha invitado a vecinos y turistas a disfrutar de una fiesta que también llegará a los manteles con el tradicional menú de menestra y carne gobernada.

En una rueda de prensa, la edil ha explicado que las diferentes actividades se celebrarán entre el Campo San Francisco, la calle Eusebio González Abascal, la plaza Porlier, la plaza de la Catedral y el Parque de Invierno. La Feria de la Ascensión, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, cuenta en su edición de 2026 con la colaboración de la Asociación Mazcaritos d'Uviéu, que organizará actividades de animación para el público infantil y familiar como 'Cuentos y Cosadielles', 'Pinta la Xata Pinta' o 'Pasacalles de la Xata de la Rifa'.

La Feria ofrece además una exhibición de razas autóctonas en el Campo San Francisco, actuaciones musicales de grupos tradicionales y el festival de la canción asturiana. Para el público infantil se han diseñado talleres de artesanía --sobre encaje de bolillos, talla de madera, alfarería o fieltro--, juegos tradicionales asturianos, paseos en poni o talleres creativos entre otros.

Covadonga Díaz ha animado a los ovetenses y visitantes a participar de la feria, y ha explicado que La Ascensión es "mucho más que una celebración", ya que supone un "encuentro" con los orígenes de la ciudad y de Asturias. El Ayuntamiento, ha agregado, ofrece una "experiencia inolvidable" que pretende rendir homenaje al mundo rural y sus habitantes.

94 CASETAS PARA EL MERCADO AGROALIMENTARIO Y DE ARTESANÍA

Además de estas actividades, Festejos ha organizado un mercado agroalimentario que se instalará entre las plazas de Porlier y la Catedral, con 68 casetas abiertas todo el día en las que se ofrece exposición y venta de quesos y productos agroalimentarios como sidra, miel o embutidos.

Junto a este mercado, otras 23 casetas se instalarán en el Campo San Francisco con productos de artesanía de cuero, cerámica, joyería, textil o forja.

En el Parque de Invierno las actividades programadas consisten en una exhibición de Disc Golf el sábado a partir de las 17.00 horas, exhibiciones de 'Agility' con la participación de perros de diferentes razas, y la actividad 'laser run' tanto sábado como domingo.

Además de la programación festiva, del 14 al 17 de mayo los restaurantes ovetenses celebrarán las jornadas del Menú de la Ascensión, con menestra, carne gobernada y tarta de queso con cerezas.