Aseipa organiza el sábado en Gijón una jornada solidaria sobre primeros auxilios y disciplina positiva en infantil

Archivo - Logo de la asociación de 'El Ángel de Javi' que recauda fondos para la investigación del NEDAMSS, una enfermedad rara de origen genético vinculada a mutaciones en el gen IRF2BPL. - EL ÁNGEL DE JAVI - Archivo

GIJÓN 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Escuelas Infantiles Privadas de Asturias (Aseipa), integrada en la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), celebrará el próximo sábado 18 de abril una doble jornada formativa en el Recinto Ferial Luis Adaro, en Gijón, destinada a profesionales y familias del sector de la educación infantil y con fines solidarios, ya que la recaudación se destinará íntegramente a la asociación 'El Ángel de Javi', para la investigación de la enfermedad de NEDAMSS.

La sesión de mañana, de 10.00 a 13.00 horas, estará dirigida a las educadoras de los centros asociados y llevará por título 'Primeros auxilios', formación impartida por profesionales de enfermería centrada en los protocolos esenciales de actuación ante emergencias en el entorno de la educación infantil.

Por la tarde, de 17.00 a 18.30 horas, se desarrollará la ponencia 'Conectar para cooperar: el arte de educar con cariño a través de la disciplina positiva', abierta a las familias de los centros asociados y a cargo de Marisol Justo de la Rosa, orientadora y asesora familiar, docente y directora pedagógica de un centro de educación infantil en Valladolid, que abordará límites y normas en la educación de niños de 0 a 6 años.

El precio de la inscripción será de 8 euros por persona y 12 euros por pareja, importes que se donarán íntegramente a 'El Ángel de Javi', reforzando el compromiso social del sector de las escuelas infantiles privadas de Asturias, y se habilitará un servicio de ludoteca durante la sesión vespertina para niños y niñas mayores de un año.

Aseipa agrupa a las escuelas infantiles privadas de la comunidad y mantiene una labor continuada de apoyo a la formación de profesionales y familias, así como de defensa de los intereses del sector ante las administraciones públicas, siendo la jornada del 18 de abril un nuevo ejemplo de la combinación entre actividad formativa y acción solidaria en el tejido empresarial asturiano.