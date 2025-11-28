Asetra ve Aboño una buena opción de acceso a El Musel siempre que se haga una infraestructura adecuada desde Veriña

Inauguración de la IX edición el Foro de Transporte Multimodal 'Corredor Atlántico y Autopistas Ferroviarias: Retos y Oportunidades para la Logística y el Transporte Multimodal', en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal del transporte Asetra, Ovidio de la Roza, ha señalado este viernes que, una vez que prácticamente está descartado el vial de Jove como acceso al puerto gijonés de El Musel, la alternativa por Aboño propuesta por el Gobierno asturiano puede ser una "perfecta salida".

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la inauguración de la IX edición el Foro de Transporte Multimodal 'Corredor Atlántico y Autopistas Ferroviarias: Retos y Oportunidades para la Logística y el Transporte Multimodal', celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Eso sí, ha advertido sobre que, como no se haga una infraestructura adecuada, desde Veriña hasta El Empalme de la G-1 con Aboño, adecuada con autovía, con los diferentes niveles de circulación, lo que se puede producir es una congestión de tráfico.

Esto derivaría a esa zona un "enorme" problema que ahora se tiene a través de La Calzada, al circular el tráfico pesado por la avenida de Príncipe de Asturias.

"Si nos parece una alternativa, pero desde luego sin infraestructuras no lo es", ha insistido. "Ya sabemos lo que pasa en Asturias, cualquier obra infraestructura que se anuncia igual tenemos la suerte que a los 25 años se cumple", ha lamentado De la Roza.

ZALIA "EMPANTANADA"

Al margen de los accesos a El Musel, ha lamentado que la Zona de Actividades Logísticas e Industriales del Principado de Asturias (Zalia) esté "empantanda".

Al tiempo, ha incidido en que está casi sin iniciar, según él, las infraestructuras que tienen que ver con el Corredor Atlántico ni tampoco se ha reiniciado la Autopista del Mar Gijón/Nantes (Francia), suprimida desde 2014.

FORO TRANSPORTE

En cuanto al evento, ha apuntado que con este Foro tratan siempre de poner Asturias en el mapa logístico de España. Al mismo, según De la Rosa, van a acudir casi los más principales protagonistas europeos de transporte multimodal, empresas que están trabajando y tienen una enorme experiencia, no solo de España, sino también de Francia y de Italia, que vendrán a explicar cómo están funcionando sus respectivos corredores y cómo funcionan autopistas ferroviarias.

Ha indicado, ligado a ello, que el objetivo de Asetra con este evento es intentar que Asturias no quede al margen, precisamente, de ser el nodo logístico del Norte de España.