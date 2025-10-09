Asicom y la Universidad de Oviedo premian al Teléfono de la Esperanza por su impacto social en Asturias

La presidenta del Teléfono de la Esperanza, Ladis García del Río, junto a dos usuarias de la organización tras recoger el Premio Ana Casanueva 2025 acompañadas por Carlos Fernández Collado, Irene Díaz, Carlos Casanueva Varas y Francisco Xavier Casanueva. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Teléfono de la Esperanza de Asturias ha recibido este jueves el Premio Ana Casanueva 2025, en un acto celebrado en la Capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, en reconocimiento a su labor de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial a lo largo de sus 50 años de trayectoria.

La presidenta de la entidad, Ladis García del Río, recogió el galardón, dotado con 50.000 euros, una escultura y un diploma acreditativo. La ceremonia estuvo presidida por la vicerrectora de Investigación, Irene Díaz, y contó con la presencia del impulsor del premio, Carlos Casanueva Varas, socio protector de la Asociación Iberoamericana de la Comunicación (Asicom); el presidente de Asicom, Carlos Fernández Collado; y el presidente ejecutivo de Interprotección, Francisco Xavier Casanueva Pérez.

El jurado valoró el trabajo de una asociación que "basa su acción en la fuerza de un voluntariado formado y capaz que, desde un compromiso ético y humano, ofrece escucha, orientación y acompañamiento a quienes necesitan ser sostenidos en los momentos más frágiles de la vida".

El Premio Ana Casanueva, convocado por Asicom en colaboración con la Universidad de Oviedo, reconoce la labor de entidades sin ánimo de lucro que operan en Asturias con al menos cinco años de trayectoria legal y cuyos proyectos han tenido un impacto social destacado durante el año.

Entre los ejes temáticos valorados por el galardón se encuentran el apoyo a población en situación de exclusión o pobreza, la creación de oportunidades educativas y laborales, el acceso a servicios sociales y sanitarios, el acompañamiento a migrantes y el trabajo con colectivos vulnerables