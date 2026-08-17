Asincar anima a las empresas a adaptarse a los nuevos cambios normativos que afectan al sector de productos cárnicos

Archivo - Imagen de archivo de una carnicería - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas del Principado de Asturias (Asincar) ha emitido este lunes una nota de prensa en la que destaca la importancia de que las empresas conozcan y se preparen ante las nuevas exigencias legales que afectan a la industria alimentaria.

Desde Asincar explican que el sector se enfrentará en los próximos años a nuevos cambios normativos impulsados por la Unión Europea que afectarán tanto a la denominación de determinados productos cárnicos como a los envases para su comercialización. Por ello,

Uno de los principales cambios deriva del Reglamento (UE) 2026/1739, de 8 de julio de 2026, que introduce una protección específica para denominaciones relativas a la carne para reforzar la posición de los agricultores.

A partir del 19 de agosto de 2029, palabras como 'carne' o términos referidos a especies y cortes estarán reservados para productos cárnicos o compuestos donde la carne sea un componente esencial no sustituido. Aunque el reglamento entrará en vigor el 18 de agosto de 2026, las disposiciones sobre denominaciones no serán aplicables hasta 2029, permitiendo a las empresas planificar la revisión de sus etiquetados y materiales.

El segundo gran ámbito regulatorio concierne a los envases y la gestión de sus residuos, marco para el cual la Comisión Europea ha publicado una guía interpretativa sobre el Reglamento (UE) 2025/40. Esta normativa busca avanzar hacia un modelo más circular y reducir la generación de residuos mediante la aclaración de conceptos y responsabilidades de fabricantes, productores e importadores para facilitar una aplicación homogénea en los Estados miembros.

El reglamento de envases comenzará a aplicarse con carácter general el 12 de agosto de 2026 y contempla objetivos progresivos como la reciclabilidad para 2030 y 2035, el impulso de la reutilización con metas para 2030 y la implantación de sistemas de depósito y devolución fijados para 2029.

Esta evolución obligará al tejido empresarial a valorar los materiales utilizados, sus opciones de reutilización y las nuevas obligaciones correspondientes.

Ante este escenario, Asincar ha considerado relevante que las empresas analicen las implicaciones y revisen preventivamente sus productos, etiquetas y envases para evitar dificultades añadidas. La entidad ha asegurado que continuará trasladando las novedades normativas para acompañar al sector en su transición hacia un modelo alimentario europeo más sostenible, circular y transparente.