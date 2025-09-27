Asincar participar en un proyecto europeo contra el desperdicio alimentario

OVIEDO 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Clúster Agroalimentario Asincar participa en el proyecto Precious, financiado por la Unión Europea y que busca revolucionar la gestión del desperdicio a lo largo de toda la cadena alimentaria.

Como socio clave, Asincar lidera las acciones del proyecto enfocadas en la optimización y reducción de subproductos y desperdicios generados en el sector cárnico, contando con la colaboración de Vegalsa-Eroski, compañía gallega de distribución alimentaria que tiene una gran implantación en Asturias y que ya cuenta con estrategias para evitar el desperdicio alimentario.

Durante el primer año de ejecución, Asincar ha llevado a cabo un análisis exhaustivo para identificar dónde, cómo y por qué se genera más desperdicio cárnico. Este diagnóstico ha sido el punto de partida para el desarrollo de un plan de acción piloto, que se implementará con la participación de clientes, trabajadores y colaboradores externos.

El objetivo es obtener resultados medibles que permitan mejorar los protocolos actuales y fomentar un cambio real en el modelo de producción y consumo.