Asocas concede el Premio a la Seguridad Industrial a Cafento y el de Diversificación Energética al Grupo Hunosa

La Asociación de Organismos de Control y Afines del Principado de Asturias (Asocas) ha concedido el XV Premio a la Seguridad Industrial a Cafento y el VI Premio a la Diversificación Energética al Grupo Hunosa.

Los premios que convoca Asocas con la colaboración de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado y Caja Rural de Asturias se entregarán el próximo 13 de noviembre durante un acto que se celebrará en el Restaurante Peña Mea, en Llanera, según ha informado la Asociación en nota de prensa.

De Cafento, la entidad destaca que fue constituida en los años 30 como un pequeño tostador de café y es hoy "uno de los líderes nacionales de su sector", dedicado a la importación, tueste y distribución de café, contando con más de veinte marcas comerciales.

La compañía emplea a unas 500 personas y produce 5 millones de kilos al año. Desde sus inicios, ha apostado por la innovación, la calidad y la seguridad en todos sus procesos, integrando la gestión administrativa, el respeto medioambiental y la rigurosidad en la gestión de la seguridad y calidad industrial.

Actualmente, Cafento cuenta con modernas instalaciones en el Polígono de La Curiscada, en Tineo, dotadas de tecnología avanzada y con un equipo humano altamente cualificado y comprometido.

La empresa desarrolla el proceso productivo completo: desde la selección y tueste del café, pasando por el envasado y la logística, hasta la distribución final, garantizando la trazabilidad y el control de calidad en cada etapa.

El jurado del Premio Asocas a la Seguridad Industrial ha querido valorar "su buen hacer en la aplicación a su proceso productivo de políticas de calidad, seguridad, medio ambiente y mejora continua a lo largo de su trayectoria".

Igualmente, reconoce "el esfuerzo diario de la galardonada por garantizar el cumplimiento normativo en materia de Seguridad Industrial, así como el cuidado y profesionalidad con el que acomete en las fases de diseño, fabricación, mantenimiento e inspección".

DIVERSIFICACIÓN ENERGÉTICA

El Grupo Hunosa, por su parte, fue constituido en 1967 y es hoy propiedad cien por cien de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Después de décadas como "referente en el ámbito minero", la compañía se ha transformado en un grupo centrado en la energía, los servicios energéticos y el medio ambiente, con vocación de liderazgo en el proceso de transición energética.

Asocas destaca que Hunosa trabaja el desarrollo de nuevas energías con proyectos de geotermia y biomasa, actúa como operador en restauración medioambiental, mantiene la apuesta por el Grupo Termoeléctrico La Pereda y presta servicios de consultoría en los ámbitos minero, de ingeniería, seguridad minera e industrial.

El jurado ha querido destacar los avances en el proyecto de transformación de la central de La Pereda hacia la biomasa y el abandono de combustibles fósiles en su proceso productivo. Asimismo, valora el proyecto para la construcción de una planta de hidrógeno verde en el Pozo Fondón (Langreo).

Los proyectos de district heating llevados a cabo por Hunosa, como el del Pozo Barredo y los del Pozo Fondón también suponen motivo de valoración muy positiva para la candidatura.

Por todo ello, el jurado reconoce "el esfuerzo de esta compañía por impulsar proyectos trascendentes para el Principado de Asturias dentro de los procesos de descarbonización de la industria regional".