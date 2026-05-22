La Asociación 11-M celebrará en Oviedo una jornada de convivencia y un homenaje a las víctimas del terrorismo

Archivo - Una persona con una rosa roja durante un homenaje por las víctimas del atentado del 11M en su 20 aniversario. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de socios y socias de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo participarán este fin de semana en Oviedo en una jornada de convivencia y memoria con el objetivo de reforzar los vínculos de apoyo mutuo y mantener vivo el recuerdo de las víctimas.

Según ha informado la entidad, el programa comenzará el sábado 23 de mayo con una visita cultural privada por la ciudad, mientras que el domingo 24 tendrá lugar el acto central de homenaje.

En concreto, a las 11.30 horas, los participantes acudirán al Monumento a las Víctimas del Terrorismo, situado en la plaza de Ángel González, donde se celebrará un acto sencillo de recuerdo que incluirá la lectura de unas palabras en memoria de las víctimas, un minuto de silencio y una ofrenda floral.

La asociación ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para contribuir a la reparación emocional de los afectados, así como para reivindicar "el relato verdadero y justo de lo sucedido".

Asimismo, la Asociación 11-M ha invitado a la ciudadanía y a las instituciones a sumarse al homenaje, en defensa de los valores de convivencia y democracia frente al terrorismo.