La asociación Galbán busca llenar Asturias de una "marea naranja" en su VIII Marcha Solidaria

Presentación de la VIII Marcha Solidaria Corre con Galbán en el Ayuntamiento de Gijón. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha animado este viernes a participar en la VIII Marcha Solidaria Corre con Galbán, que se celebrará el próximo día 22 en los 78 municipios asturianos y con la que se busca visibilizar la lucha contra el cáncer infantil.

"Cuando se trata de apoyar a la infancia y a sus familias, las ciudades, en definitiva, todos los 78 municipios, concejos asturianos, respondemos", ha asegurado Moriyón.

Así lo ha indicado, durante la presentación de la prueba en el Consistorio gijonés, acompañado de Juan Bedia, colaborador con la Asociación Galván, entidad organizadora del evento solidaria, la vicepresidenta de esta, Carmen Toribio, y un buen número de alcaldes asturianos.

La regidora ha incidido en que no es solo una prueba, sino una muestra de esperanza y de compromiso colectivo, en la que se muestra a las familias que conviven con el cáncer infantil "que no están solas".

"Es una enfermedad poco frecuente si atendemos a los números, pero es que cuando hablamos de niños, de niñas y adolescentes sobran las cifras", ha señalado Moriyón. "El impacto del cáncer infantil es tan grande y cambia la realidad de las familias por completo reorganizando todo alrededor del cuidado", ha agregado.

De ahí que haya visto la importancia de eventos solidarios como este para ayudar a darle visibilidad, sensibilizar, pero, sobre todo, a acompañar.

También ha considerado vital apostar por la investigación que contribuya "a más diagnósticos tempranos, por tratamientos menos invasivos y más eficaces", ha resaltado.

Ha destacado, unido a ello, el trabajo constante, profesional y humano de la asociación Galbán, así como el acompañamiento a las familias y las redes de apoyo que brindan.

50.000 PARTICIPANTES

Bedia, por su parte, ha destacado que esta edición coincide con el 25 aniversario de la Asociación Galbán, con la que colaboran los 78 municipios asturianos.

Ha remarcado, en este sentido, en que en todos ellos se llevará a cabo la Marcha el mismo día, en la que los participantes llevarán puesta una camiseta naranja y para la que se cuenta con casi 500 voluntarios en toda Asturias.

Ha destacado, unido a ello, que se espera distribuir 50.000 camisetas. Como novedad, es que este año se pueden hacer inscripciones colectivas, como pueda ser a través de clubes deportivos. Además, contarán con la distribución de Agua de Cuevas en cada una de los municipios durante la prueba.

Bedia ha explicado que, en este año, dada la coincidencia con el partido Real Sporting - Valladolid, han decidido adelantar en Gijón una hora la prueba, de manera excepcional, por lo que va a dar comienzo a las 11.00 horas, mientras que en el resto de municipios de Asturias va a mantenerse a las 12.00 horas. Ha agradecido, asimismo, la colaboración de empresas que hacen posible sufragar los 50.000 euros de las camisetas.

Toribio, por su parte, ha recalcado que esta prueba no es solamente una evento deportivo, sino un espacio de encuentro, de compromiso y de memoria.

"Es la manera que tenemos como sociedad de decirles a los niños y niñas con cáncer y a sus familias y a los que ya no están con nosotros que no miramos hacia otro lado", ha señalado la vicepresidenta de la asociación.

"Hablamos de estar presentes en los momentos más difíciles, pero también de mirar al futuro con esperanza y con responsabilidad", ha apuntado sobre los fines de la entidad.

Ha destacado, asimismo, que en la edición de 2025 un total de 46.476 personas participaron en la Marcha, aunque quieren llegar a los 50.000 este año.

"Gracias a esa movilización conseguimos recaudar 200.000 euros", ha resaltado. "No hablamos solo de dinero, estamos hablando de oportunidad, de investigación, de atención y de futuro", ha añadido.

A este respecto, ha indicado que, de esos fondos, 170.000 euros se destinaron a un proyecto de investigación sobre una de las enfermedades oncológicas pediátricas "más complejas agresivas y con una menor esperanza terapéutica a día de hoy".

"Apostar por este tipo de investigación es un acto de valentía y de compromiso ético", ha remarcado. Además, 30.000 euros se destinaron al proyecto Supervive, centrado en el seguimiento y la valoración de los supervivientes del cáncer infantil.

Sobre esta cuestión, ha remarcado que en la asociación tienen "muy claro" que la enfermedad no termina con una alta médica, La supervivencia también necesita "cuidados, acompañamiento psicológico, acompañamiento social y una atención continuada". "Cuidar a quienes han superado un cáncer infantil es una forma de justicia y de responsabilidad social", ha reivindicado.

Ha animado, por ello, a participar, como lo hicieron el pasado año en Gijón 6.210 personas. "Habla del enorme compromiso que tiene esta ciudad", ha destacado. "Sabemos que todavía hay personas que no han participado y que cuando lo hagan descubrirán que formar parte de la marcha les va a dejar huella", ha apuntado.