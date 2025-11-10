La Asociación Ictus Asturias y la AECC organizan una jornada sobre prevención y cuidados del ictus y el cáncer en Avilés

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Ictus Asturias y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han organizado una jornada conjunta titulada 'Ictus y cáncer: prevenir, cuidar, vivir' que se celebrará este jueves 13 de noviembre en Avilés a las 18.00 horas.

La jornada, que está abierta a toda la comunidad, busca "impulsar la cooperación entre entidades sociales, profesionales e instituciones, así como promover una mayor implicación de la administración sanitaria" tal y como han explicado los organizacidadores en una nota de prensa enviada este lunes.

Junto a esto, la Asociación Ictus Asturias ha detallado que este acto también pretende mostrar la necesidad de contar con recursos y campañas de prevención sostenidas en el tiempo, "fomentando la educación en salud desde edades tempranas y reconociendo el valor del cuidado, que también requiere apoyo, formación y descanso".

"Ambas patologías, aunque diferentes en su manifestación clínica, comparten numerosos factores de riesgo modificables", han asegurado desde la Asociación Ictus Asturias.

Durante el encuentro, la neuróloga Lorena Benavente abordará el tema 'Ictus y cáncer: dos enfermedades entrelazadas', mientras que el médico preventivista y de salud pública, Mario Margolles, hablará sobre la 'Prevención de las enfermedades cerebrovasculares y del cáncer'.