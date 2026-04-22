La asociación Nieve y Montaña advierte de "sectarismo" de la Consejería en la gestión de personal de Valgrande-Pajares

Trabajos en la estación de Valgrande-Pajares - ASOCIACIÓN NIEVE Y MONTAÑA

OVIEDO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias ha advertido este miércoles del "sectarismo" de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte en la gestión de personal de la estación de Valgrande-Pajares, una situación que, según señalan, ha agravado los problemas durante la última temporada y puede repetirse en la campaña 2026-2027.

En un comunicado remitido a los medios, la entidad -que agrupa a concesionarios, empresarios, clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, así como a colectivos vecinales y turísticos de la zona- critica la gestión de la directora general de Deportes, Manuela Fernández, respaldada por la consejera del ramo, Vanessa Gutiérrez, y sostiene que sus decisiones han tenido un impacto negativo en el servicio, la afluencia de usuarios y los ingresos de la estación asturiana.

Asimismo, asegura que esta situación ha favorecido a las estaciones de León, que han incrementado "de manera considerable" su número de visitantes.

La asociación señala que los últimos hechos "demuestran que nada ha cambiado" en la gestión de Pajares y advierte de que, pese a los anuncios institucionales, la próxima temporada de verano e invierno podría repetir los mismos problemas.

En concreto, denuncia la falta de cobertura del puesto de coordinador general de remontes y pistas -que también ejerce como jefe de explotación- tras sucesivas bajas, pese a que la dirección de la estación solicitó su provisión mediante comisión de servicio en un momento clave para las labores de mantenimiento y el inicio de las obras de la fase 2.

Según indica, dichos trabajos aún no han comenzado y ya se ha perdido "un mes óptimo" para su ejecución. Además, subraya que las tareas de mantenimiento avanzan "sin ritmo ni planificación", a diferencia de lo que ocurre en estaciones cercanas como San Isidro o Fuentes de Invierno.

La convocatoria para cubrir el puesto fue publicada el 1 de abril en el portal de transparencia del Principado, pero, según la asociación, fue anulada el 8 de abril después de que se presentase un trabajador "con amplia experiencia" en la estación y con opciones de acceder al cargo, con quien la directora general mantiene un enfrentamiento.

Para el colectivo, esta decisión es "de extrema gravedad", ya que priva a la estación de un puesto clave en un momento crítico y evidencia un trato desigual hacia los trabajadores, además de perjudicar a los usuarios de Valgrande-Pajares.