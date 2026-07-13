La Asociación de Personas con Lesión Medular participa en una campaña de la DGT contra el alcohol al volante

Asturias se conciencia hoy ante el consumo de alcohol y drogas al volante en la campaña de la DGT y ASPAYM - ASPAYM

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Lesión Medular y Otras Discapacidades Físicas (Aspaym) Asturias ha participado este lunes en la campaña nacional de tráfico 'Control con conciencia', impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Federación Nacional ASPAYM para concienciar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.

La acción se ha desarrollado en la carretera AS-381, entre Lugones y Porceyo, donde voluntarios de la asociación, junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, han trasladado mensajes de prevención a los conductores retenidos en un control. Además, han repartido folletos informativos con recomendaciones para evitar conductas de riesgo al volante.

La campaña, que Aspaym desarrolla desde 2007 y que desde 2025 se denomina 'Control con conciencia', centra su edición de este mes de julio en promover una tasa del 0% de alcohol y drogas en la conducción y se lleva a cabo en ocho provincias españolas, entre ellas Asturias.