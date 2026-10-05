Aspace Asturias inaugura en Latores el nuevo pabellón 'Ana Casanueva' con 15 plazas para personas con parálisis cerebral

Acto de inauguración. - PELAYO ALVAREZ

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aspace Asturias ha inaugurado este lunes en sus instalaciones de Latores el nuevo pabellón 'Ana Casanueva', una infraestructura destinada a ampliar y mejorar la atención residencial y ocupacional de las personas con parálisis cerebral y a dar respuesta a las nuevas necesidades de sus familias.

El nuevo edificio cuenta con 15 plazas residenciales, talleres adaptados, espacios comunes y recursos de accesibilidad, configurando un entorno específicamente concebido para ofrecer apoyos adecuados durante esta etapa de la vida. Según ha informado Aspace en una nota de prensa, la puesta en marcha de este espacio permite reforzar la integración entre el Centro de Apoyo a la Integración (CAI) y la residencia, generando espacios compartidos entre ambos servicios, además de reorganizar otras dependencias para potenciar la atención temprana dirigida a los usuarios más jóvenes.

El acto ha contado con la asistencia del presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño; la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy; el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; y el director general de Mayores, Enrique Rodríguez Nuño. Junto a ellos han participado el presidente de Aspace Asturias, José Manuel Álvarez, y Carlos Casanueva, uno de los principales impulsores del proyecto, además de representantes institucionales, familias, profesionales y colaboradores de la entidad.

Durante la inauguración, José Manuel Álvarez ha destacado que la apertura supone "un paso adelante especialmente relevante" en la vocación de la entidad de ofrecer a los usuarios "la mejor calidad de vida" a lo largo de todas las etapas de su vida. El presidente ha explicado que el pabellón se ha concebido específicamente para las personas usuarias de mayor edad y ha incorporado un modelo de unidades de convivencia orientado a generar una relación más próxima y familiar entre residentes, familias y profesionales.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha señalado que hoy se abren "nuevas oportunidades de vida para muchas personas con parálisis cerebral y sus familias". Asimismo, ha recordado que el Principado ha apoyado el proyecto con 450.000 euros procedentes de fondos europeos y ha anunciado que el Ejecutivo autonómico va a concertar plazas residenciales en esta unidad para incorporar el recurso a la red pública de atención del Principado.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha puesto en valor la capacidad de Aspace Asturias para acompañar a las personas durante todo su ciclo vital y ha subrayado que "el verdadero significado del nuevo pabellón es permitir que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida y hacerlo con la mejor atención posible".

La construcción del pabellón fue durante años un objetivo "difícilmente asumible" para Aspace Asturias por sus limitados recursos económicos. El impulso inicial de Carlos Casanueva permitió comenzar a trabajar en el proyecto, al que posteriormente se sumaron el apoyo del Principado de Asturias, la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, la financiación de Triodos y la ejecución de las obras por parte de Soltec.

El proyecto, cuya construcción ha representado un nuevo capítulo en los 62 años de trayectoria de ASPACE Asturias, ha contado con el impulso inicial de Carlos Casanueva -cuyo vínculo con la entidad se ha mantenido tras el fallecimiento de su mujer, Ana Casanueva-, el apoyo del Principado de Asturias, la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, la financiación de Triodos y la ejecución de las obras por parte de SOLTEC.