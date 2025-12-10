Astilleros Gondan construirá dos buques de investigación para Alemania

Barcos - ASTILLEROS GONDAN

OVIEDO 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Astilleros Gondan ha resultado adjudicatario, tras un proceso de licitación internacional de aproximadamente trs años de duración, del contrato para la construcción de dos nuevos buques de investigación encargados por el Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), el organismo federal responsable de la seguridad marítima y la cartografía náutica en Alemania.

Según ha informado la empresa este miércoles a través de una nota de prensa, el proyecto, que contempla la construcción de los nuevos 'Wega' y 'Deneb', forma parte del plan del Gobierno alemán para modernizar su flota de investigación y asegurar una operatividad continua en el Mar del Norte y el Mar Báltico.

Diseñados en colaboración con la ingeniería Seaplace, con unos 70 metros de eslora y 15 de manga, estos buques incorporarán un sistema de propulsión de alta eficiencia diseñado para utilizar metanol verde y certificado con la etiqueta ambiental 'Blue Angel', lo que se traduce en una reducción significativa de emisiones y un menor impacto climático.

Desde Astilleros Gondan, explican que cumplirán el estándar 'Silent-R' de DNV, con un funcionamiento de bajo ruido que protege la fauna marina y permite mediciones acústicas precisas, y dispondrán de posicionamiento dinámico y equipos hidrográficos de última generación -incluido el uso de vehículos submarinos y autónomos- para investigar obstáculos submarinos, realizar trabajos subacuáticos complejos y recoger datos oceanográficos críticos para la navegación, la protección del medio marino y la capacidad de defensa de Alemania.

Gondan es una empresa de construcción naval con 100 años de experiencia en el sector. Asentada en el concejo asturiano de Castropol, la empresa cuenta con tres centros de trabajo en Figueras, Barres y Castropol.