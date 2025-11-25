Astilleros Gondán construirá un remolcador offshore para Ostensjo Rederi

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
Astilleros Gondán construirá para Ostensjo Rederi un remolcador offshore. La entrega del buque, cuya operación contará con la garantía de PYMAR, está prevista para el primer trimestre de 2028.
Con 50 metros de eslora, 17 metros de manga máxima y un bollard pull de 150 toneladas, el nuevo remolcador está diseñado para afrontar las operaciones offshore "más exigentes", según ha expresado la compañía asturiana en una nota de prensa.
Su configuración "novedosa" le permite realizar maniobras de remolque tanto desde proa como desde popa utilizando una única maquinilla combinada "de gran potencia y altas prestaciones".
El buque incorporará un sistema de propulsión diésel-eléctrica híbrida y estará preparado para operar con metanol (Methanol fuel ready).
El proyecto mantiene también el foco en el bienestar de la tripulación, con alojamiento "de alto estándar" para 14 personas y especial cuidado en la reducción de ruidos y vibraciones, que se conseguirá mediante la integración de unas hélices de maniobra tipo RIM Drive de imanes permanentes, con una muy baja emisión de ruidos que garantiza un entorno de trabajo cómodo incluso en condiciones de mar adversas.