Asturex y Sabadell Herrero firman un acuerdo para facilitar acceso a 150 millones para la internacionalización de pymes

El director general de Sabadell Herredo, Pablo Junceda y el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez. - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través de la Sociedad de Promoción Exterior del Principado de Asturias (Asturex) y el Sabadell Herrero, han suscrito un acuerdo de colaboración orientado a facilitar el acceso a financiación por valor de 150 millones de euros con el objetivo de impulsar la internacionalización de las empresas asturianas en un contexto económico global especialmente complejo.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente de Asturex, Borja Sánchez García, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, y Pablo Junceda Moreno, director general de Sabadell Herrero.

Ha destacado el consejero que la actual coyuntura internacional, marcada por la inestabilidad geopolítica, especialmente en Oriente Medio, está generando un incremento de los costes energéticos, presión inflacionaria y un impacto directo en los márgenes empresariales y en la planificación estratégica. Este escenario obliga a las empresas asturianas a reforzar su resiliencia y a acelerar su desarrollo en mercados internacionales como palanca clave de crecimiento.

Así, el acuerdo tiene como objetivo establecer un marco de colaboración para diseñar y poner en marcha líneas de financiación competitivas que permitan apoyar a las pymes en sus procesos de expansión exterior.

De hecho, se contempla una batería de medidas como soluciones rápidas de liquidez, avales y anticipos; adaptación de las condiciones financieras en función de la evolución del contexto económico; análisis ágil y personalizado para identificar empresas con perfil internacional y afectadas por el conflicto o desarrollo de acciones conjuntas de difusión para dar a conocer estas líneas de apoyo entre el tejido empresarial asturiano.

Junceda ha indicado que este modelo de colaboración refuerza el papel de la cooperación público-privada como herramienta esencial para fortalecer la competitividad de las empresas y su posicionamiento en mercados internacionales. "este acuerdo refuerza nuestro compromiso con el tejido empresarial asturiano, facilitando una liquidez que permita a las empresas afrontar con mayor solidez los retos del convulso entorno internacional".