Asturgar y Caja Rural de Asturias renuevan su acuerdo para mejorar la financiación en apoyo a las pymes. - JAVIER BUSTAMANTE/CAJA RURAL

OVIEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturgar SGR y Caja Rural de Asturias han renovado su convenio marco de colaboración, un acuerdo fruto de una clara coincidencia de visiones y formas de trabajar: vocación asturiana, cercanía al tejido empresarial y un profundo conocimiento de las necesidades reales de las empresas del territorio.

Según ha informado Caja Rural, la firma de la renovación anual del convenio ha sido rubricada por el presidente de Asturgar SGR, David González, y el director general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero.

Este acuerdo supone una nueva demostración del compromiso conjunto de ambas entidades con el desarrollo económico y empresarial de Asturias y se concreta, específicamente, con la mejora de las condiciones de financiación a empresas y autónomos en todas las ramas de actividad de los sectores industriales.

Con el objetivo de maximizar el alcance de este convenio y su impacto positivo en pymes y autónomos asturianos, Asturgar y Caja Rural de Asturias se comprometen a difundir activamente estas herramientas financieras, poniendo a disposición del tejido empresarial soluciones adaptadas a la realidad y demanda empresarial.

El convenio mantiene la línea específica de préstamos ESG dirigida a pymes y autónomos que impulsen proyectos empresariales en clave de sostenibilidad, lanzada el año pasado, así como las líneas de leasing y la herramienta "Autónomo Ágil", orientada a autónomos con más de tres años de antigüedad.

De forma especial, el acuerdo refuerza el apoyo al sector primario, y contempla condiciones ventajosas de financiación para la adquisición de fincas, modernización tecnológica o mejoras de la productividad entre otras necesidades clave para el sector.